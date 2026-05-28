刺繡工藝跨界科技轉型 台南文創奪義大利設計獎

美祺企業公司榮獲義大利A’ Design Award銅獎。（南市經發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「天公有保佑！」台南傳統刺繡工藝這回真的紅到國際去。台灣流行時尚產業聯盟旗下亮依國際公司與美祺企業公司，近日以跨界創新作品受邀到國立台灣工藝研究發展中心工藝設計館展出，其中由美祺企業與台南市刺繡商業同業公會共同打造的文創品牌「台灣優繡」，更憑藉「天壇平安符系列」勇奪2026義大利A' Design Award銅獎，讓台南宮廟文化與刺繡工藝成功站上世界舞台。

亮依國際公司於國立台灣工藝研究發展中心工藝設計館展出龍獅包作品。（南市經發局提供）美祺企業公司製作的天壇托特包。（南市經發局提供）

亮依國際設計師吳亮儀表示，傳統高繡工藝做工繁複，很多步驟都得靠老師傅多年功力才能完成，如今卻面臨人才斷層問題。為了讓老工藝不被時代淘汰，團隊決定把傳統技法結合現代科技，透過精細繪圖與機械製程，搭配仁美商標公司與美祺企業的科技織繡技術，大幅簡化流程。

請繼續往下閱讀...

她說，新技術不只保留刺繡原本的立體感與文化味，還導入高輕彈新材料，讓作品變得更輕、更耐用，同時減少材料耗損與製作時間，兼顧ESG永續與減碳概念。這次更與霈姬時尚公司合作，把龍獅元素變身潮流包款，讓宮廟文化也是能背上街的台灣時尚。

美祺企業副董事長林美珠表示，公司深耕刺繡產業37年，這次獲得國際設計獎肯定，對團隊來說意義重大。一路走來很辛苦，但一直相信只要肯創新，傳統工藝就不會消失。

台南市府經發局長張婷媛表示，這次獲獎的「天壇平安符系列」，是透過中小企業設計價值提升計畫開發完成，設計師把天壇平安符、宗教圖騰與刺繡工藝巧妙融合，做出兼具信仰寓意與時尚感的文創商品，不只保有濃濃台南味，也成功吸引年輕世代目光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法