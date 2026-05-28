學子走讀嘉義樹木園與獨立書店 嘉義高工深耕在地文化與自然關懷

已有百年歷史的嘉義樹木園是嘉義市自然生態秘境。（民眾提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為帶領學生深入認識嘉義在地文化與自然環境，提升對家鄉的認同感，國立嘉義高級工業職業學校綜合高中一年乙班與一年丙班，昨由老師簡嘉菱、鄭涵如及翁源隆帶領下，進行結合生態與人文的走讀活動，走訪嘉義市秘境「嘉義樹木園」與知名獨立書店「洪雅書房」，培養學生觀察自然與關懷環境的能力。

嘉義高工師生走訪嘉義樹木園。（民眾提供）嘉義高工師生到嘉義市獨立書店「洪雅書房」參訪，房主余國信講述在地人文風景與故事。（民眾提供）

近年來，文化部書店補助案及教育部青年發展署的壯遊點計畫，持續鼓勵校園教育與獨立書店文化相互結合，讓書店能推動文化幣及文化理念；簡嘉菱說，期盼透過走讀安排與達人的引領，觸發學生對獨立書店、嘉義的百年樹木園不一樣的感受，引發再次探索的意願。

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師生昨到嘉義市自然秘境嘉義樹木園，透過實地走訪，認真觀察園區內的特色植物與自然生態，深入了解植物如何在嘉義土地扎根、生長，以及植物與嘉義城市發展之間的關聯。

師生參訪獨立書店「洪雅書房」，體驗獨特的人文氛圍，理解書店對於城市文化的重要性；洪雅書房房主余國信導覽與分享，引領學生聆聽在地故事與公共議題，認識嘉義的人文風景與地方故事；老師並鼓勵學生善用文化幣購書，體驗閱讀與文化帶來的心靈滋養，培養閱讀習慣與文化參與。

簡嘉菱說，感謝余國信的導覽，讓結合自然生態與地方歷史的走讀更為精采，讓學生對家鄉的文化與環境有更深層的連結。

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