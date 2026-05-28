錫口文化節懷舊純樸風 松山慈祐宮廟埕看電影

2026錫口文化節系列活動主場，將於5月30日晚間在松山慈祐宮廟埕放定動畫片。（取自松山區公所臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市松山區「2026錫口文化節」系列活動主場—「錫口仲夏夜．廟埕映星海」星空電影院，將於5月30日晚間在松山慈祐宮廟埕開張；以「放慢生活步調」為發想，以「廟埕」為核心場域，透過廟埕電影打造親子共融、溫馨友善的公共空間，邀請民眾一起在星空下觀看動畫電影。

活動當日會設置舞台區與攤位區，舞台演出邀請活躍於商演、尾牙及婚禮現場的實力派歌手Claire毛線兒、愛玩樂團長及春吶表演樂團吉他手Kevin張智誠，活動壓軸播放夢工廠動畫電影《荒野機器人（The Wild Robot）》，該片以動人冒險故事傳遞生命韌性與愛的力量，兼具娛樂性與教育意義。

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松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，今年適逢建宮273週年，5月期間已陸續舉辦媽祖聖誕三獻大典及十三街庄遶境等重要慶典活動。「錫口仲夏夜．廟埕映星海」是系列活動的壓軸，透過廟埕電影結合地方節慶，將現代動畫融入傳統信仰場域，展現獨特的文化魅力與人文活力。

松山區公所區長鄭朝元表示，從元宵猜燈謎晚會、人文走讀、單身聯誼及成年禮等一系列「錫口文化節」系列活動，讓更多人走進松山、認識錫口，感受在地文化的溫度與魅力。「錫口仲夏夜．廟埕映星海」作為今年活動的主場，選在具有歷史意義的松山慈祐宮廟埕舉辦，以電影放映重現台灣80年代廟口觀影的人情味，找回純樸與童趣，享受難得的悠閒時光。

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