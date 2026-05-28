第15屆布希維克街頭藝術節登場 6台灣藝術家受邀紐約塗鴉

2026布希維克藝術節參展藝術家，左起Balckzhao, Colasa, Vastar, Mr. Ogay, ALLO合影。（Vastar、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部駐紐約台北文化中心慶祝成立35週年，首度與紐約指標性街頭藝術計畫「The Bushwick Collective」合作，邀請6位台灣塗鴉與壁畫藝術家，參與第15屆「布希維克街頭藝術節」（Bushwick Collective Block Party），於5月22至30日，在紐約布魯克林布希維克區現地創作大型壁畫，成果將於當地展示1年。

Colasa壁畫作品。（文化部提供）

文化部說明，成立於2012年的「The Bushwick Collective」為全球知名的露天街頭藝術計畫，本次台灣受邀團隊陣容，包括黑雞先生（Mr. Ogay）、COLASA、傅星翰（VASTAR）、ALLO愛羅、布雷克（Blackzao），以及現居德州的台裔美籍藝術家Candy Kuo。

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為深化交流，紐文中心與Bushwick Collective將於當地時間5月28日共同舉辦藝術家講座，邀請知名街頭藝術平台Brooklyn Street Art（BSA）共同創辦人Jaime Rojo與Steven P. Harrington主持，透過深度對談，與觀眾探討塗鴉藝術的全球影響力與台灣創作經驗。

文化部表示，藝術節高潮將於5月30日登場，屆時將封街展出包含台灣團隊在內、超過50幅全新壁畫，並結合Live音樂演出、美食餐車與市集，預計吸引近萬人朝聖。文化部期盼藉此盛會，提升台灣在國際公共空間的能見度，向世界傳遞自由、多元的生命力。

Mr. Ogay作品。（文化部提供）

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