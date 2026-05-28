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長庚大學工設系成果展「混種．變異」 桃市府A8藝文中心登場

2026/05/28 17:29

長庚大學工業設計學系「混種．變異」成果展開幕式合影。（長庚大學提供）長庚大學工業設計學系「混種．變異」成果展開幕式合影。（長庚大學提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕長庚大學工業設計學系自今日起至31日止在「桃園市政府A8藝文中心」舉辦設計成果展，作品以「混種．變異」為主題，深度結合「數位AI」、「醫療」與「跨域」三大特色，針對人文關懷、環境永續與經濟循環等當代議題提出前衛解答，也展現出青年學子台灣人文關懷。

工設系表示，本次展覽透過四大亮點作品展示創新能量；第一項為「醫療與高齡關懷」，李詩萱作品「EARCHO」，藉由音樂治療與節奏遊戲互動模式，改善長者認知失調；袁語柔的「香韻和帖-AERUO」，結合智慧科技與中醫五行理論，透過貼片隨體溫緩慢釋放精油香氣，溫和調節情緒，提升日常療癒體驗。

張丞均作品〈Hunter Seeker〉以電影「沙丘」為靈感的作品。（長庚大學提供）張丞均作品〈Hunter Seeker〉以電影「沙丘」為靈感的作品。（長庚大學提供）

「AI仿生交通工具」則有學生團隊羅廣軒、李宸顥、張丞均、袁語柔的作品「Hunter Seeker」，以電影「沙丘」為靈感，打造具備擬態主動出擊的創新未來載具。

袁語柔作品〈香韻和帖-AERUO〉。（長庚大學提供）袁語柔作品〈香韻和帖-AERUO〉。（長庚大學提供）

另一項「AI情境與衛教互動」中，范庭瑄的作品「Mochi」，結合桌遊、燈光互動與情境卡牌，將月經教育轉化為可參與的共學體驗，透過遊戲化建立孩子同理心。

工設系表示，「混種．變異」展覽今舉辦開幕茶會，本次展覽集結了全系師生對科技與社會轉型的深刻反思，學生懷抱著對土地的熱情，同時還安排精彩的國際交流活動，探討未來設計人才與產業需求。

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