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藝文 > 藝起享享 > 看表演

黃仁勳提3關鍵特質 東泰高中攜手相聲瓦舍藝術交流啟發學生創意

2026/05/28 17:32

新竹縣東泰高中時尚造型科藝術教育講座，邀請知名劇團「相聲瓦舍」表演分享與劇場經驗交流。（相聲瓦舍提供）新竹縣東泰高中時尚造型科藝術教育講座，邀請知名劇團「相聲瓦舍」表演分享與劇場經驗交流。（相聲瓦舍提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕輝達執行長黃仁勳日前受訪時，認為在AI時代，「說故事的能力、創造力與判斷力」特質很重要。新竹縣東泰高中時尚造型科今天舉辦藝術教育講座，邀請知名劇團「相聲瓦舍」主要演員御天十兵衛，透過表演分享與劇場經驗交流，帶領學生深入了解劇場藝術的多元面向，同時也為本週六（30日）將在竹縣文化局演藝廳登場的最新作品《我是你的菜》暖身宣傳。

東泰高中時尚造型科藝術教育講座「相聲瓦舍」主要演員御天十兵衛經驗分享。（相聲瓦舍提供）東泰高中時尚造型科藝術教育講座「相聲瓦舍」主要演員御天十兵衛經驗分享。（相聲瓦舍提供）

這次講座特別針對東泰高中時尚造型科學生設計內容，從角色塑造、服裝設計、劇場彩妝到舞台肢體表演，讓學生認識劇場表演與時尚造型專業之間密不可分的關係。講座現場互動熱烈，學生們也對劇場幕前幕後的專業分工展現高度興趣。

相聲瓦舍希望透過與校園合作，讓更多年輕人接觸傳統與現代融合的劇場表演。（相聲瓦舍提供）相聲瓦舍希望透過與校園合作，讓更多年輕人接觸傳統與現代融合的劇場表演。（相聲瓦舍提供）

東泰高中表示，時尚造型科特色課程長期結合劇場彩妝、肢體表演、美容美髮等專業訓練，除了培養學生整體造型設計能力，也重視表演藝術素養，希望透過更多元的藝術教育方式，拓展學生視野，提升創意與美感能力。

東泰高中董事長黃士騰大力支持講座活動，為力挺劇場藝術與學生藝術養成，5月30日演出當天將親自率領多位校內師生走入劇場，以實際行動支持台灣表演藝術發展。

知名劇團「相聲瓦舍」本週六（30日）將在新竹縣文化局演藝廳連演兩場最新作品《我是你的菜》。（相聲瓦舍提供）知名劇團「相聲瓦舍」本週六（30日）將在新竹縣文化局演藝廳連演兩場最新作品《我是你的菜》。（相聲瓦舍提供）

相聲瓦舍表示，今年最新作品《我是你的菜》首次推出「素人登台」體驗活動，開放觀眾報名與專業演員同台演出3至5分鐘相聲橋段，讓熱愛表演的觀眾有機會親身體驗舞台魅力。東泰高中學生也踴躍報名，希望一圓站上劇場舞台的夢想。

相聲瓦舍希望透過與校園合作，讓更多年輕人接觸傳統與現代融合的劇場表演，也期待讓學生從觀眾轉變為參與者，實際感受劇場藝術的溫度與感染力。《我是你的菜》本週六下午及晚上將在竹北演藝廳連演兩場，除了延續相聲瓦舍一貫幽默犀利的風格，也藉由創新的互動形式，拉近劇場與年輕世代的距離，邀請民眾一同走進劇場。

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