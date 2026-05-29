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國家影視聽中心執行長杜麗琴續任 未來將轉型成爲博物館

2026/05/29 13:49

國家電影及視聽文化中心計畫在5年內轉型為專業影視聽博物館。（國家影視中心提供）國家電影及視聽文化中心計畫在5年內轉型為專業影視聽博物館。（國家影視中心提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新莊的國家電影及視聽文化中心28日召開第3屆董事會第1次會議，會中通過由董事長褚明仁提名執行長人事案，決議由現任執行長杜麗琴續任，並宣告啟動「國家電影及視聽文化中心2026-2030策略發展計畫」，期許要將影視聽中心轉型為專業影視聽博物館，持續活化、推廣屬於全民的電影、電視及廣播歷史文化資產。

禇明仁表示，台灣經典電影的數位修復成果是中心最好的國際名片，作品本身就具有深厚文化價值、歷史意義，也讓大家進一步關注影視聽文物典藏、近用與修復的重要性。

影視聽中心近期展現的量能如啟動經典國片《魯冰花》（1989）數位修復，賦予全新論述，讓這部曾經感動無數台灣人的國民電影，榮登本屆坎城影展經典單元，於國際藝術電影殿堂發光發熱；連續兩年促成「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」《愛情萬歲》（1994）露天放映活動，結合城市地景與藝術經典，創造熱議話題，就連CNN等國際媒體也爭相報導，本片更於去年以4K數位修復版重返威尼斯影展，獲選經典單元。

影視聽中心早於1978年創立，前身為「電影基金會附設電影圖書館」，2022年自台北市搬遷至新莊，下個階段轉型計畫的終極目標，是將位於樹林的藏品庫房、數位修復工作站搬遷至緊鄰目前新莊場館的二期基地，並以先進的典藏環境，維護超過20萬件台灣本土電影、電視、廣播檔案與文物，打造全新型態的「影視聽博物館」，盼為台灣珍貴的影視聽資產建立一個最專業完善的永久典藏空間。

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