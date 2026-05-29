《勸世三姊妹》早鳥即完售 感恩宣布將免費於北中南各辦一件大事

現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》今年迎來3度重磅回歸。（大慕可可、躍演提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》今年迎來3度重磅回歸，將於8月展開國表藝3館共25場巡迴演出，結果票房於5月15日早鳥啟售當天即售罄，劇團決定加開北、高共7場演出後，又再度迅速完售，目前已累計將演出32場，可容近5萬人次觀賞。因此，團隊於今（29）日宣布，將於北、中、南三地串連舉辦結合唱演會及市集的「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」，做為對觀眾熱情支持的回報。

團隊表示，此次完售對《勸世三姊妹》及躍演劇團都意義非凡，不僅是三姊妹首度跳進國家兩廳院，更是台灣原創音樂劇首次「國家兩廳院連續演出一個月」的長銷紀錄，32個場次的巡演再創新高，導演曾慧誠激動表示：「真的很興奮，也很感謝。謝謝大家用一張票，支持這個關於愛、時間與家的故事。希望我們都能在劇場裡，遇見某一個真實的自己。」

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為回報粉絲及觀眾的熱情支持舉辦的「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」，活動採免入場費自由參加，也將邀請《勸世三姊妹》眾演員群及特邀驚喜嘉賓出席，在台上大聊大唱勸世的前世今生。躍演劇團表示，過去數年時常收到粉絲對「K歌場」演出的許願，希望能夠跟著台上演員一起大聲唱出劇中朗朗上口的歌曲，因此，希望邀請劇迷們一起到現場，跟著勸世金曲大聲開唱，也期待與粉絲們一起又哭又笑地度過愉快的夏日午後。

「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」將於6月20日率先在台中大遠百時尚廣場登場，6月28日移師台北華山劇場前草原，7月26日前往高雄衛武營榕樹廣場舉辦。打頭陣的台中場將以粉絲見面唱演會形式舉辦，台北及高雄場則將結合唱演會、特別演出及市集活動，參加市集的各攤位將會端出勸世市集限定聯名商品，劇團也將會推出多款市集限定商品以及驚喜打卡小禮，詳情將會於躍演劇團官方粉絲頁陸續釋出。

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