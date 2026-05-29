《刻畫神聖．描摹人間》新書發表 台南粧佛工藝書寫信仰與文化記憶

南市文化局今日在南廠水門宮，發表新書《刻畫神聖．描摹人間》。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在台南，廟宇不只是信仰中心，更像是1座座收藏民間藝術與時代記憶的文化殿堂。南市文化局今（29）日特別選在歷史氛圍濃厚的南廠水門宮，發表新書《刻畫神聖．描摹人間》，希望透過出版與推廣，讓更多人重新認識台灣粧佛工藝之美，以及背後深厚的人文精神。

台灣粧佛工藝新書，重現信仰與藝術的深厚連結。（南市文化局提供）

新書由南市文化局與時行文化共同出版，以台灣粧佛工藝發展脈絡為主軸，深入描寫南市傳統工藝「粧佛」保存者林貞鐃的生命歷程、習藝過程與創作精神。內容詳實記錄其技法特色與藝術風格，並透過大量珍貴影像與作品照片，呈現一位工藝師數10年來累積的審美經驗與文化修為。

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書中從木胎塑形、髹漆貼金，到最後的開臉描神，細膩拆解粧佛工藝的每一道程序。看似繁複的工法，其實蘊含著工藝師對神聖的敬意與對信仰文化的理解，也映照出台灣民間信仰中的情感連結與生活溫度，讓這本書不只是工藝專書，更兼具文化保存、教育推廣與研究典藏的重要價值。

今日發表會由文化局副局長林韋旭、藝師林貞鐃以及作者潘亮文共同出席，透過對談與分享，帶領現場來賓走進臺灣粧佛工藝深厚而細膩的世界，也重新看見傳統工藝與人們生活、信仰之間密不可分的情感連結。

林韋旭表示，這次發表會特別選在南廠水門宮舉辦，別具象徵意義。廟內匯聚台南重要粧佛流派「人樂軒」與「西佛國」代表作品，可見林利銘、林貞鐃及蔡心等多位名師作品，堪稱台南傳統粧佛藝術的重要現場。

文化局特別安排新書分享與現地導覽同步進行，讓參與民眾不只透過閱讀認識工藝，更能在廟宇空間中近距離感受神像彩繪、線條與神韻細節，體會工藝如何在香火與歲月之間，持續形塑地方文化的精神風景。

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