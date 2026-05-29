文化部9月在高雄首辦兒童及青少年嘉年華 這5縣市偏鄉師生有補助

文化部邀請全國各級學校踴躍組團參觀2026年台灣國際兒童及青少年嘉年華。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（29）日宣布，將首辦「台灣國際兒童及青少年嘉年華」，於9月23日至27日在高雄展覽館、喜樂時代影城高雄總圖店串聯舉行，打造跨越閱讀、表演與影視的文化盛宴。為讓更多孩子跨越地域與資源限制走入文化現場，文化部與高雄市政府合作推出偏鄉學生參訪補助與購書券，鼓勵符合資格的學校踴躍申請。

文化部說明，首屆台灣國際兒童及青少年嘉年華邀請高雄市政府擔任合辦單位，合作推出「2026年台灣國際兒童及青少年嘉年華學校及團體參訪暨偏鄉學生參觀書展補助計畫」，邀請全國各級機關學校組隊報名參觀，並補助高雄市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣偏鄉師生2,400名參觀書展所需費用及500元「圖書購書券」，讓學生可於書展現場挑選及購買喜愛的圖書。

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對此，高雄市政府文化局表示，2026年台灣國際兒童及青少年嘉年華也是展現高雄南方國際文化城市地位的重要契機，高雄近年積極推動數位內容與文化科技產業，並深耕兒少教育與育兒政策，此次透過嘉年華將閱讀延伸為全民共享的文化行動，目標在讓每個孩子都能在影、字、藝中看見世界，同時呈現高雄多元文化面貌與港灣城市的開放姿態。

偏鄉學生補助開放申請至6月15日，詳詢申請網址（https://reurl.cc/kpNrV9）。

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