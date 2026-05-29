南國美從「籌備」走向「國家級」 李遠點出關鍵

文化部長李遠今日視察南國家籌備處，期許加速正式組織法制化。（文化部提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部長李遠今（29）日前往台南國家美術館籌備處視察，並參觀「雙筆・仙跡：蔡草如藝術特展」。他強調，南國美必須確實展現「國家級美術館」角色，並加速完成組織法制化與正式掛牌，進一步強化台灣近現代美術史的研究、典藏、展覽、推廣及國際交流能量。

李遠還提到，館舍周邊原設計有植栽環繞的「大樹意象」，雖因時程尚未成形，但他以此比喻台灣近現代美術史的建構過程，需要長時間累積與共同灌溉，才能逐步成長為完整體系。他強調，文化部將持續推動各項整備工作，讓更多人願意共同投入台灣美術史的建構與未來發展。

請繼續往下閱讀...

文化部長李遠今日至南國美參觀「雙筆・仙跡：蔡草如藝術特展」。（文化部提供）

台南國家美術館籌備處於去年（2025）正式成立，已完成階段性交接與整備工作，今年起接手營運。李遠今天觀展，亦與蔡草如長子蔡國偉交流，聽取其分享父親的創作歷程、手稿保存與多年推動作品捐贈的經驗。

李遠指出，籌備期間，文化部與籌備處持續與前輩藝術家後代、在地藝術家及南市政府等單位對話，討論近現代美術的界定、研究方向、典藏制度設計，以及與南市美術館之間的分工與合作。他坦言，將原以當代美術為主的體系轉向近現代美術館定位後，看似架構逐漸成形，但實際仍有諸多挑戰待解。

李遠看南國美，像1棵還在成長的大樹，需要大家共同灌溉。（文化部提供）

他進一步指出，首要課題包含館舍硬體需符合近現代文物典藏與展示標準，以及目前僅有17個編制員額，難以支撐研究、策展與營運需求，因此人力補強與制度建構刻不容緩。目前南國美正同步推動典藏空間優化與展間調整，並改善溫控、光線與監控等基礎展示條件，以逐步建立符合國家級標準的展覽環境。同時，文化部也正加速推動組織法制化，以強化整體運作能量。

他也特別強調，研究與典藏是南國美的核心基礎，不僅攸關台灣近現代美術史的建構，也影響國際對台灣文化主體性的理解與認識。他期許南國美能持續深化研究能量，讓藝術家與家屬更有信心投入作品捐贈，共同參與台灣美術史書寫。

文化部長李遠（左2）今日參觀蔡草如特展，蔡草如長子蔡國偉（右2）到場陪同。（文化部提供）

籌備處則表示，目前研究與展覽架構已規畫4大類型，包括以藝術史節點與當代議題對話的議題性特展、以藝術家捐贈與典藏為核心的藝術家個展、強化國際連結的國際交流展，以及青年策展與徵件機制的申請展。明年規劃「台灣近現代美術史常設展」與「台展百年」大型特展。目前已有約百件作品入藏或待入藏，並同步建置「台灣近現代美術史研究資料庫」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法