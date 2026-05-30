香包、五毒符...端午來點復古時尚 新營文化中心漢方驅蟲美學

新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，會結合美感設計，製作「艾草花束」。（新營文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接端午節，台南市政府新營文化中心圖書館特地推出「漢方驅蟲美學」活動，教作香包、五毒符，以及艾草花束等，將傳統的避邪習俗，變為質感的時尚元素，融入現代生活，並體驗老祖宗的防疫智慧。

新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，會實作「五毒符」。（新營文化中心提供）

新營文化中心表示，農曆5月仲夏將至，除了吃粽子之外，更是古人杜絕流行疾病，以及清潔居家環境的重要時刻，端午節其實暗藏著祖先的防疫攻略，值得學習，活動將於6月14日下午2點在4樓演講室登場，邀請台南綠森林水墨書法講師黃程瑋帶領大家認識艾草、菖蒲等漢方植物的妙用，由淺入深，了解傳統驅蟲奧義。

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新營文化中心推出「端午漢方驅蟲美學」活動，會製作天然芬芳的香包。（新營文化中心提供）

現場可以親手縫製天然芬芳的「漢方香包」，還有結合美感設計的「艾草花束」，時尚地掛在門口，加上頗具趣味性的傳統「五毒符」實作，新營文化中心希望透過觸摸與嗅聞自然素材，讓大小朋友感受古人順應時節、祈求平安的生活哲學。

新營文化中心指出，活動以「漢方」與「美學」為核心，希望打破傳統習俗的距離感，讓端午應景的草本植物，變身成為具現代感的日常裝飾，提升民眾對環境友善與自然素材的認識，並在手作過程中療癒身心，歡迎大家參加，為炎夏帶來一抹清爽香氣；名額有限，共25組，會酌收材料費200元，當天報到時，現場完成繳交。

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