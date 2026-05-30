花園搬進台南美學館「感知微氣候」展打造會呼吸的展場

國立台南生活美學館推「感知微氣候」展覽，今日開幕式大合照。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕走進展場，迎面而來的不只是藝術作品，還像似光線、空氣與綠意交織而成花園。國立台南生活美學館自今（30）日起推出「感知微氣候」展覽，運用水苔植栽、反射板裝置及空間設計，將館舍化身為1座充滿生命力的「微氣候實驗室」。

這項展覽源自文化部推動的「文化產業減碳科研輔導計畫」。以文化場館及展演活動為示範場域，透過碳盤查、節能管理與永續策展等方式，協助文化產業朝2050淨零排放目標邁進。此次展覽則將焦點放在日常生活中經常被忽略的「微氣候」概念，從溫度、濕度、光照、通風到空氣品質等環境條件出發，引導觀眾透過親身感受，認識周遭空間如何影響身體與情緒。

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台南生活美學館「感知微氣候」展覽，即日起展至6月28日。（記者洪瑞琴攝）

展覽由計畫主持人吳瑪悧教授、策展人張懷文建築師及多位藝術家共同策劃，以「城市的客廳」及「空氣污染的避難所」為核心概念，透過植栽裝置、反射材質與燈光配置，打造兼具藝術性與環境意識的沉浸式空間。展場中，綠色植栽錯落分布，鏡面反射板映照出不同角度的光影變化，讓觀眾在行走與停留之間，自然感受到空間氛圍的轉換。

除了展覽作品本身，策展團隊也將工作坊成果融入展場內容。參與者在課程中觀察、記錄並探索微氣候與環境之間的關聯，最後將創作轉化為展覽的一部分，讓展場不只是展示成果的地方，更成為交流與實驗的平台。

透過鏡面反射板達到視覺體感降溫。（記者洪瑞琴攝）

館長黃瓊瑩表示，期待藉由跨域合作與參與式實踐，累積文化場館面對永續與減碳議題的示範經驗，開啟對未來城市生活與文化空間的更多想像。

在綠意、光影與空氣流動交織的展場中，觀眾不只是欣賞藝術，更是在感受一場與環境對話的旅程。展覽即日起至6月28日。

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