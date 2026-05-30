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暑假有得玩了 台南生活美學館實境解謎遊戲6/9登場

2026/05/30 15:46

台南生活美學館推出沉浸式實境解謎遊戲迎接暑假。（記者洪瑞琴攝）台南生活美學館推出沉浸式實境解謎遊戲迎接暑假。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕看展變有趣！因應暑假到來，國立台南生活美學館推出《探索行動：消失的體感－美學館空間實境解謎遊戲》，邀請青少年化身「空間探險員」，透過觀察、推理與感官探索，以全新視角重新認識美學館。今（30）日搶先推出民眾體驗場，讓大家提前感受沉浸式解謎魅力。

藝術家陳小圓帶領民眾進行解謎遊戲。（台南生活美學館提供）藝術家陳小圓帶領民眾進行解謎遊戲。（台南生活美學館提供）

美學空間實境解謎遊戲結合空間觀察、微氣候感知與故事情境，帶領民眾在遊戲中建立對空間的觀察能力與感官經驗。遊戲由「暫時別想工作事」邱柔瑄、陳小圓與傅有薇共同發想設計，以「4大元素小精靈」為主角規劃各種關卡，玩家需在美學館空間中尋找散落各處的小精靈，包含感知變化的「溫度」小精靈、移動的「風」小精靈、隱藏於光影中的「光」小精靈、散落於各地的「灰塵小精靈」，並透過3種能量道具破解傳送門密碼，完成任務解鎖。遊戲融合手機互動、實體道具、空間探索與觀察推理，讓參與者在移動與體驗過程中，感受美學館不同角落的空間魅力與微氣候變化。

民眾進行解謎遊戲，尋找植物。（台南生活美學館提供）民眾進行解謎遊戲，尋找植物。（台南生活美學館提供）

台南生活美學館館長黃瓊瑩表示，美學館打造青少年藝術育成基地，在暑假期間推出的空間實境解謎遊戲，邀請大小朋友來美學館探索出發，在遊戲過程中重新思考感知人、空間、環境之間的關係，希望大家打開感官，透過解謎遊戲重新觀看、認識美學館。

美學館空間實境解謎遊戲活動於6月9日至8月30日正式展開，歡迎大小朋友前往台南生活美學館第2展覽室領取道具包免費體驗，透過藝術、觀察與想像力，一起穿梭探索冒險。

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