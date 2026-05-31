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眩暈纏身仍拚海外宣傳！楊双子「精神排毒」：2029前不演講

2026/05/31 13:28

作家楊双子目前在南韓參加打書活動。（擷取自臉書）作家楊双子目前在南韓參加打書活動。（擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕作家楊双子剛剛以小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎，日前因眩暈症宣布暫停所有演講邀約至2029年，引發讀者關心。儘管身體狀況亮起紅燈，她仍馬不停蹄展開海外宣傳行程，目前正在南韓參與新書推廣活動。她今天再度發文坦言，必須大幅降低自己未曾察覺的精神壓力，相關貼文曝光後，也吸引大批讀者留言替她加油打氣。

楊双子今（31）日以「隨想隨寫系列：身心管理篇」為題在臉書發文，再次說明為何決定在2029年前不再接受任何演講邀約。她透露，本月3日是第一次明確認知到自己眩暈發作，而在正式發病前幾天，其實就曾在睡夢中出現輕微症狀，「我的眩暈是在睡覺翻身的時候爆發的。」目前她仍在學習與眩暈症共處，自從確認翻身會誘發症狀後，過去20多天幾乎只能維持固定姿勢入睡，經常睡到腰痠背痛才起身伸展，再繼續休息。

談到日前在英國密集宣傳的經歷，楊双子也分享與同行夥伴的對話。當時她忍不住詢問：「為什麼我眩暈這麼久了還沒有好？」沒想到譯者金翎立刻吐槽：「我們的工作行程這麼滿，到底憑什麼你覺得眩暈會好？」

楊双子表示，整個5月幾乎都處於高強度工作狀態，先是在英國參與國際布克獎相關活動，接著又馬不停蹄前往南韓展開打書巡迴。她透露，自己已與耳鼻喉科醫師取得共識，雖然主觀上仍認為能夠負荷這樣的工作量，但身體顯然已無法跟上節奏，「我必須盡快大幅減低自己沒有覺察的精神壓力。這就是為什麼我與經紀團隊做出這個決定。為了身心健康，我需要工作減量與精神排毒。」

至於外界好奇她為何才剛從英國返台，又立刻飛往南韓，楊双子解釋，從英國回到台灣再啟程赴韓，中間僅有約40小時空檔，期間還需處理大量事務，連睡眠時間都不足。但她強調，南韓行程早在國際布克獎公布相關活動之前就已敲定，反而是韓方體諒她的狀況，特地協助延後部分行程，才讓她得以返台短暫休整後再出發。

至於所謂的「精神排毒」，楊双子表示，除了停止接受演講邀約之外，更重要的是減少日常生活中的資訊攝取量。因此待南韓行程結束後，她將逐步退出非工作性、非緊急的LINE及Messenger群組，降低社交資訊干擾。

「敬請各位見諒。」她同時也提到，目前已不再閱讀粉絲專頁私訊及個人帳號的陌生訊息，同時停止接受新的交友邀請，貼文曝光後，湧入不少網友留言替她加油打氣，希望她能優先照顧身體健康並早日康復。

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