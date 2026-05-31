南市青年開箱戲巢藝術館 沉浸體驗歌仔戲文化

戲巢藝術館試營運，青年委員、志工及社造工作者搶先「文化開箱」，體驗場館互動。（南市研考會提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市研考會於30日辦理「藝遊戲巢歌仔戲文化沉浸體驗」活動，邀青年委員、志工及社造工作者走進戲巢藝術館，透過場館導覽、戲服體驗及交流座談，深入了解歌仔戲文化推廣與青年世代投入傳統產業的新樣貌。

歌仔戲團員展示生、旦、凈、丑角色行當，扎實基本功及精湛演出引得現場驚呼。（南市研考會提供）

戲巢藝術館由市府提供場館、明華園戲劇總團進駐經營，是台南市推動文化治理與公私協力的範例，透過展演、導覽及沉浸式體驗，讓傳統歌仔戲文化以更貼近年輕世代的方式被重新認識，也讓文化場館成為青年願意親近與參與的公共空間。

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透過展示導覽，讓參與者認識歌仔戲劇在導演編劇及道具製作。（南市研考會提供）

活動當日適逢戲巢藝術館試營運，青年搶先「文化開箱」，體驗場館空間與互動內容，從多元角度認識傳統藝文的新型態經營模式。執行長陳昭賢分享，已有97年歷史的明華園，即將成為台灣第1個百年藝術團隊。劇團曾歷經政策與科技衝擊，第2代團長陳勝福推動3次改革，引入編劇與導演專業、舞台科技與字幕翻譯，讓歌仔戲登上國際舞台，在海外廣受歡迎。

參與者身著戲服，認識歌仔戲身段展現。（南市研考會提供）

然而，陳昭賢也指出，對比海外戲迷的熱情支持，台灣孩子對歌仔戲的接觸逐漸減少，更突顯推廣本土戲曲教育的重要性；因此，明華園成立「風神寶寶兒童劇團」，以台灣故事與在地傳說與兒童對話，讓文化扎根在地、持續傳承。

參與青年表示，首次近距離接觸歌仔戲文化，深感傳統藝術傳承的不易，團隊成員扎實基本功及專業的演出態度令人激賞；也有青年家長分享，孩子在戲服體驗與身段教學環節樂在其中，大家深刻感受到傳統歌仔戲文化的魅力及溫度。

研考會主委王效文表示，市府未來將持續透過青年事務委員會、青年策略聯盟及各類公共參與活動，鼓勵青年從不同領域參與城市事務，讓青年不只是政策參與者，也能成為文化創新與地方發展的重要推動力量。

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