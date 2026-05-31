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竹縣「起家」的巴雀藝術登台積心築藝術季 《日出．映像》演繹客家山林

2026/05/31 17:16

巴雀藝術「起家」自新竹縣，下週將用《日出．映像》，演繹作曲家心中的客家山林 ，登上台積心築藝術季節目榜 。（巴雀藝術提供）巴雀藝術「起家」自新竹縣，下週將用《日出．映像》，演繹作曲家心中的客家山林 ，登上台積心築藝術季節目榜 。（巴雀藝術提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕在新竹縣「起家」，近5年連獲國家扶植、名列台灣top團隊的「巴雀藝術」，這次贏得台積電文教基金會青睞，成為2026台積心築藝術季演出團隊之一，將以悠揚的弦音演繹作曲家吳宇晨心中的客家山林《日出．映像》。首場將在下週四、6月11日於台中國家歌劇院小劇場登場，6月13日則榮歸故里、回到新竹縣演出。

巴雀藝術因為團長張皓翔（立者右）是竹北子弟，所以在新竹縣「起家」。（巴雀藝術提供）巴雀藝術因為團長張皓翔（立者右）是竹北子弟，所以在新竹縣「起家」。（巴雀藝術提供）

巴雀藝術的團長、中提琴家張皓翔因是竹北子弟，2015年在竹北創立這個室內樂團，用德文中提琴「Bratsche」的音譯作為團名，所以長期以新竹為基地，透過音樂製作、教育推廣以及跨域合作，推動在地音樂文化發展，先以新竹縣的傑出演藝團隊站穩腳跟，再從2022年起連5年獲選為國家台灣top團隊。

巴雀藝術先在新竹縣成為傑出演藝團隊站穩腳跟，之後從2022年起，連5年成為台灣top團隊之一。（巴雀藝術提供）巴雀藝術先在新竹縣成為傑出演藝團隊站穩腳跟，之後從2022年起，連5年成為台灣top團隊之一。（巴雀藝術提供）

他們的團員也從最初5人到現在有40人，並培養著25人的青年團；透過進入偏鄉校園教育，策劃「樂讀音樂節」、「蒲公英計畫2.0」等專案推動音樂教育，還進一步自我發展專業製作的能力。

《日出．映像》以「光」為題，從土地的歌聲出發，再導入弦樂四重奏的聲響。節目先吳宇晨創作的弦樂四重奏《拂曉》拉開序幕，接續是海頓降B大調的弦樂四重奏《日出》，再以貝多芬降Ｅ大調《第十二號弦樂四重奏》推動更深層的張力。

巴雀藝術還把前述單場音樂會延伸出5場「聆聽工作坊｜貝多芬系列」，呼應音樂會主題，用5場漸進式講座，引導觀眾掌握音樂的聆聽線索與結構，讓《日出．映像》不只是場演出，更是一套觀眾養成計畫。

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