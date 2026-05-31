母女共筆自然詩篇 「我心・我意・我情」朱靜毅、楊筱千聯展登場

朱靜毅作品〈希望 自由〉。（中正紀念堂提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕藝術家母女朱靜毅與楊筱千秉持創作初心，以畫筆寄情天地，描摹自然萬象，推出「我心・我意・我情 — 朱靜毅、楊筱千 油畫暨嶺南彩墨聯展」，展出約183幅作品，為觀者帶來一場跨越時間與情感的視覺饗宴。即日起至6月10日在中正紀念堂3樓藝廊及4展廳展出。

朱靜毅作品〈憶 昔日太魯閣〉。（中正紀念堂提供）

朱靜毅自幼鍾情繪畫，求學期間即廣泛涉獵水彩、水墨與書法，閒暇之餘亦以鉛筆描繪人物肖像，專注於自然風景的描繪，長年行走四方，揮筆描繪海洋、山川與湖河景致，以行旅寫生的方式進行戶外油畫創作，融合意象與具象表現。

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楊筱千作品〈石畔觀流〉。（中正紀念堂提供）

楊筱千則從小就受母親朱靜毅引領走入藝術世界，自幼習畫打下扎實基礎，並深受嶺南畫派老師賞識。她秉持著「師法自然，以意寫心；取象自然，以筆寄情」的創作理念，善以山川為骨、花鳥寄情、魚獸喻意，深耕嶺南彩墨特色，以溫潤細膩的筆墨語彙詮釋東方美學。步入而立之年後，楊筱千更將推廣美術教育視為自己的人生志業，近年積極投入社區教學，與學員共享彩墨創作的樂趣，為嶺南彩墨在台灣的發展注入嶄新視角。

楊筱千作品〈綻荷嬌豔翠悠悠〉。（中正紀念堂提供）

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