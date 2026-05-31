台北愛樂第4屆兒童少年節慶合唱團報名開跑 早鳥優惠6/10截止

台北愛樂2026第4屆兒童少年節慶合唱團早鳥報名開跑。（台北愛樂提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕台北愛樂少年及兒童合唱團多年來致力於打造完整且扎實的合唱教育系統，引導孩子從聲音中建立自信，並在團隊合作中培養藝術素養與人文視野，延續這份對音樂教育的熱忱，台北愛樂2026年「第4屆兒童少年節慶合唱團」，將於7月20日至25日於台南展開。活動特別邀請紐西蘭國際指揮布拉德利（Elise Bradley），以及表演藝術教育工作者于善敏等師資共同帶領，結合合唱、戲劇與舞蹈課程，打造兼具專業與趣味的暑期藝術營隊。

台北愛樂2026第4屆兒童少年節慶合唱團活動特別邀請紐西蘭國際指揮布拉德利（Elise Bradley）擔任師資。（台北愛樂提供）台北愛樂2026第4屆兒童少年節慶合唱團活動特別邀請表演藝術教育工作者于善敏擔任師資帶領活動。（台北愛樂提供）

「第4屆兒童少年節慶合唱團」招生對象為年滿10至18歲的兒童及青少年，依能力甄選及意願選擇合唱營或音樂劇營，甄試日期及地點分別為台北場7月17日於台北愛樂文教基金會，以及台南場7月18日於開山聖教會；成果演出則將於7月25日於台南文化中心演藝廳舉行。

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「第4屆兒童少年節慶合唱團」報名日期自即日起至7月15日止，早鳥優惠至6月10日截止，報名資訊詳詢「台北國際合唱音樂節」臉書粉絲專頁，或洽詢專線（02） 2773-3691 #130。

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