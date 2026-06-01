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台江藝文社團博覽會登場 四代尬舞飆樂

2026/06/01 14:24

台江文化季「藝文社團博覽會」登場，12支藝文團隊參與演出，四代同場尬舞飆樂。（記者王姝琇攝）台江文化季「藝文社團博覽會」登場，12支藝文團隊參與演出，四代同場尬舞飆樂。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台江文化季「藝文社團博覽會」登場，12支藝文團隊參與演出，四代同場尬舞飆樂，有80多歲樂齡阿媽舞蹈、國中小酷炫街舞、小學生彈吉他飆樂，吸引近500人到場觀賞，也為在地培育表演藝術人才跨出一大步。

台江文化季「藝文社團博覽會」登場，12支藝文團隊參與演出，四代同場尬舞飆樂。（記者王姝琇攝）台江文化季「藝文社團博覽會」登場，12支藝文團隊參與演出，四代同場尬舞飆樂。（記者王姝琇攝）

社大台江分校執行長吳茂成說，每年台江藝文社團博覽會匯集台江各級學校優秀的藝文社團，同台表演交流，可說是台江文化季、也是台江地區規模盛大的表演藝術活動，今年共有12支藝文團隊、超過200人參與，四代同場尬舞飆樂，擠爆台江文化中心，從阿媽到小學生彼此交流，並與鄉親同樂，實踐台江人倡議台江文化中心，培育在地藝文社群的願景目標。

農會樂齡舞蹈班楊文馨同學表示，班上有3位80多歲和其他都是70歲以上的同學，一起參加台江藝文博覽會真的很開心，也讓我們這些長輩有機會好好地表現一下，給我們和年輕朋友一起尬舞的機會。

安南國中羅詩雨同學指出，很榮幸參加台江藝文社團博覽會，能把自己喜歡的舞蹈歌曲，和朋友一起展現在舞台上，自己很享受，這是人生經驗大大的進步，從中也學到了很多，團隊精神真的很重要，感謝朋友們的支持，才有完美的演出。

安南區長魏文貴指出，感謝社大台江分校聯合各校藝文社團共同舉辦台江藝文社團博覽會，精彩的舞蹈與音樂非常動人，營造台江藝術音樂城市，讓更多鄉親欣賞在地藝文盛宴，希望更多民眾一起加入終身學習行列，推展一村一廟一樂團運動。

台江文化季「藝文社團博覽會」登場，人潮擠爆台江文化中心。（記者王姝琇攝）台江文化季「藝文社團博覽會」登場，人潮擠爆台江文化中心。（記者王姝琇攝）

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