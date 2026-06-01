高美館《漂流宴》開展 國際藝術家以「辦桌」探討漂流與身分認同

高雄市立美術館國際交流展《漂流宴》（Drifting Feast），集結台、奧、德等國26位藝術家創作作品。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館即日起推出國際交流展《漂流宴》（Drifting Feast），集結台、奧、德等國26位藝術家，透過多元媒材探討移動、離散與當代社會中的身分處境，以台灣傳統「辦桌」文化為靈感，將共享的精神延伸為跨越地域邊界的藝術實踐。

黃海欣的〈漂流宴 #1-5〉捕捉奧地利古典咖啡廳的觀光客生態，詼諧呈現社群時代下的奇異感受。（高美館提供）

高美館表示，《漂流宴》歷經2年時間，先後於印尼日惹、法國巴黎和奧地利維也納等城市發展及深化，與當地藝術機構合作，在每次的展覽中回應在地的歷史與文化脈絡，並透過對話與合作形成嶄新的觀點。

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此次展出將豐碩的國際交流成果帶回台灣，反映當代藝術如何回應現實世界中的遷徙經驗與文化碰撞，也讓高雄作為面向海洋與世界的港灣城市，成為這場跨國盛宴的重要節點，邀請觀眾進到美術館感受藝術家的多重立場、對話與交流的軌跡。

高美館說明，《漂流宴》以「漂流」與「盛宴」兩種意象交織出展覽核心，一方面回應洋流、地緣政治與時間推移下的流動狀態 ，另一方面也映照群體聚合、文化共享與情感連結的可能性。

展覽匯聚具鮮明觀點的當代藝術創作，包括台灣藝術家李立中的〈威廉大公的購物清單〉，透過駐地研究扣合十七世紀全球貿易脈絡反向觀察當代經濟現象；黃海欣的〈漂流宴 #1-5〉捕捉奧地利古典咖啡廳的觀光客生態，詼諧呈現社群時代下的奇異感受；奧地利藝術家耶萊娜・米契奇（Jelena Micić）帶來大型空間裝置〈顏色／戰場〉，以日常蔬果塑膠網袋築起巨幅牆面，象徵由產業機制所規範的數量與分類系統。

《漂流宴》將於高美館104、105展覽室展至10月18日，展覽期間亦同步推出包括「Gallery Talks 展覽微講座」、「慢看練習室：觀看的多重聲道」、「語言漂流記」及「美術館夜行」等系列教育推廣活動。

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