嘉市雲霄厝「剖香腳」古藝展演 傳統技藝博物館再現

傳統手工剖香腳製香技藝，透過動態展演展現給更多人認識、了解。（嘉義市文化局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局日前在嘉義市立博物館舉辦內安雲霄剖香腳古藝展演，再現雲霄厝（溫蕉厝）「香腳花」傳統技藝，讓民眾近距離感受嘉義獨有的手工文化魅力。

嘉義市文化局昨在市立博物館大廳舉辦內安雲霄剖香腳古藝展演。（嘉義市文化局提供）

昨天活動現場邀請剖香腳藝師邱錦雲、古法製香師蔡增成示範剖香腳技藝與古法製香流程，從竹材化作香腳過程中，讓民眾感受傳統工藝細膩而堅韌的職人精神，搭配地方文史導覽老師吳嘉樺深度解說，走讀雲霄古道人文歷史，認識嘉義製香產業曾經的興盛歲月。

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嘉義市副市長林瑞彥說，嘉義不只有木都文化，更蘊藏許多貼近土地與人民生活的傳統工藝，「香腳花」不只是製香技術，更是一代代嘉義人共同生活的記憶與情感。透過「嘉義藝術節」平台，重新讓這項珍貴技藝被看見，不僅是文化保存的重要行動，也希望讓更多年輕世代理解地方文化背後的歷史厚度與職人精神。

市文化局長謝育哲表示，「香腳花」承載的不只是地方產業記憶，更是台灣民間信仰文化與庶民工藝重要縮影；內安雲霄剖香腳古藝展演規畫在嘉義藝術節期間展演，希望透過動態展示、職人口述與民眾參與，讓逐漸消失的傳統工藝重新走入大眾視野，讓更多人看見嘉義深厚的文化能量。

嘉義市內安雲霄社區發展協會理事長王廣禮表示，展演工藝經協會努力不懈推廣，迄今已逾30年，這樣的活動存在於人的故事與手作溫度之中，期待透過匠師現場展演與民眾互動，讓大家重新認識嘉義這座城市深厚的人文底蘊，親身體驗傳統工藝的細緻與美好。

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