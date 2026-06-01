第45屆行政院文化獎公布 邱坤良、廖慶松、徐仁修獲得

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部今（1）日公布第45屆行政院文化獎得主名單，由邱坤良、廖慶松、徐仁修獲此殊榮。文化部長李遠親自致電向得獎人道賀，並表示，三位得獎人在藝術研究、電影剪接及報導文學領域具有特殊貢獻，且長期深耕及發揚台灣文化，實踐社會與土地關懷，獲得本屆行政院文化獎實至名歸。

貫通台灣傳統戲曲研究與民俗實踐的戲劇學者邱坤良。（國立傳統藝術中心提供）

邱坤良，1949年生，現職為國立台北藝術大學名譽教授，兼具作家、舞臺劇編導、戲劇學及戲劇史學者等多重專業身分。曾擔任行政院文化建設委員會主委、國立中正文化中心董事長、國立台北藝術大學校長等，深度參與並推動多項國家文化藝術政策，是台灣戲劇教育與文化行政發展的重要推手。邱坤良專精於臺日戲劇史，在台灣民間文化、儀式性表演與田野研究領域做出極大貢獻，編導的劇場作品兼具歷史審視與前衛創新精神。曾獲第一屆時報文學獎「報導文學獎」，並於2024年榮獲第35屆傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎。

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守護台灣新電影浪潮的電影工作者廖慶松。（台北金馬影展執行委員會提供）

廖慶松，1950年生，人稱「廖桑」，是台灣影壇殿堂級的剪接大師，兼具監製、編劇、導演與教育者身分。廖慶松投身電影工作超過半世紀，參與影視作品高達上百部，被業界譽為「台灣新電影褓母」，近年戮力於電影人才培育與經驗傳承，與侯孝賢等人共同成立「台灣電影文化協會」，積極推動電影文化教育，透過舉辦剪接工作坊與實體教學，將極具價值的專業心法毫無保留教授給新生代電影人。曾獲金馬獎年度最佳臺灣電影工作者、國家文藝獎電影類得主、金馬獎特別貢獻獎，並於2025年擔任第62屆金馬獎評審團主席。

凝聚台灣生態與客庄記憶的報導文學家徐仁修。（客家委員會提供，社團法人中華民國荒野保護協會拍攝）

徐仁修，1946年生，長期致力於臺灣自然、生態與人文地景的書寫、保存與具體實踐。作為台灣自然及報導文學重要代表人物，徐仁修的書寫深入探討人類與土地的關聯，代表作《家在九芎林》生動描繪客庄日常，完美傳達客家文化中「敬天惜地、勤儉樸實」的精神。1995年發起成立「荒野保護協會」，開創以籌款購買荒地保護生態的具體行動，強調「文化即生活」的保育理念，成功將生態與族群文化建構為臺灣文化主體的重要元素。曾多次榮獲金鼎獎推薦優良圖書、第21屆吳三連獎文學獎報導文學類，並於2025年獲得客家委員會頒發客家貢獻獎「特別貢獻獎」。

文化部表示，行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，評審過程嚴謹，須先經各界公開提名，由評議委員書面初審，經至少三位委員同意，再提至評議會決審會議討論，最終通過三分之二以上委員出席及四分之三以上出席委員同意後，報請行政院長核定。過去44屆已向99位維護及發揚臺灣文化具有特殊貢獻之傑出藝文人士，致上最高榮譽，本屆3位得獎者加入後，歷屆受獎人數將正式跨越百人里程碑，達到102位。今年頒獎典禮預定於8月5日在台北市中山堂光復廳舉行，由行政院長頒授文化獎章、證書及獎金100萬元。

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