這道常見的綠色蔬菜竟來自非洲 我的永續生活提案翻轉食物迷思

「我的永續生活提案」食農大哉問展區一隅。（台灣好基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你知道每天在餐桌上看到的秋葵，原產地竟然是非洲嗎？炎炎夏日想要在台北市中心尋找免門票、能吹冷氣又能帶孩子放電的趣味去處，由好基金會與誠品R79共同主辦的「我的永續生活提案」特展，即日起在誠品中山地下書街（R79）影像浮島至第四廣場區間展出將食農教育的知識與經驗轉化為立體化、趣味化的互動空間。

展覽現場共規劃5大單元，包含解決生活常見種植迷思的「咦？！食農大哉問」、提供52組創新教案自由選課的「來吧！設計你的食農課」，以及展現18所小學第一線教學現場的「看我！食農風格十八變」。另外，展區內還設置了「你看！孩子們的田園日記」與「什麼？！教師真心話大補帖」，讓前來觀展的大朋友與小朋友都能在玩樂中翻轉對傳統農業的認知。

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｢我的永續生活提案」即日起於台北中山地下街登場。（台灣好基金會提供）

除了靜態展出，展期內每週日特別推出「神農小學堂」，邀請全台8組創新教育團隊現場開學，課程涵蓋土壤課、野菜課、香草課到昆蟲課，讓參與者能親自動手種下屬於自己的作物。每週六則請到《用愛發酵》作者柯沛如主持永續農夫派對，並由前台北市文化局局長劉維公主持永續閱讀派對，搭配綠色餐飲指南、城市養蜂是BEE要的等倡議者發動的思辨接力賽，在午後時光提供最接地氣的公民行動練習，展期至7月26日為止，全面免門票開放參觀。

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