TAI身體劇場《qaqay踩踏在水面上的聲音》獲台新藝術獎

花蓮太魯閣族表演團體TAI身體劇場以作品《qaqay踩踏在水面上的聲音》，獲得今年台新藝術獎。（花蓮縣文化局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮太魯閣族藝術家瓦旦‧督喜創立的TAI身體劇場，今年以作品《qaqay踩踏在水面上的聲音》參加台新藝術獎，自16組入圍作品中突圍榮獲年度大獎、獎金150萬元。作品融合原住民族文化、身體實踐與場域創作的藝術語彙，獲得評審團高度肯定。花蓮縣文化局今天表示，作品首次發表是在花蓮的太平洋左岸藝術節，將持續鼓勵更多在地藝術團體。

TAI身體劇場曾以作品《橋下那個跳舞》入圍第14屆台新藝術獎，近年表演足跡從兩廳院秋天藝術節、桃園鐵玫瑰藝術節、臺中市立美術館，也受邀2024巴黎文化奧運臺灣館演出。

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《qaqay踩踏在水面上的聲音》從族語與身體的關係出發，以踩踏、律動與聲響的「腳譜」回應土地。（花蓮縣文化局提供）

今年再次獲得台新藝術獎作品《qaqay踩踏在水面上的聲音》從族語與身體的關係出發，以身體踩踏、律動與聲響的「腳譜」來回應土地，將地景變化、時間沉積與文化記憶轉化為表演語言，結合創立於日治時期花蓮吉安菸葉廠的空間特色與歷史脈絡，回應族群遷徙歷史，重新縫合人與土地、人與歷史之間的連結。

｢TAI」是太魯閣族語的「看」、「瞧」的意思。藝術總監瓦旦說，創立TAI身體劇場是他對原住民傳統文化的凝望與反思，原住民樂舞本來是傳統祭儀，但近年卻成了觀光化表演。

2013年某日，瓦旦搭乘火車，聽著車身與鐵軌碰撞的喀搭喀搭響聲，引動雙腳踏動的靈感，他開始一次次創作解構、重組，建立舞團特有的身體訓練與工作方法「腳譜」。

台新藝術獎評審團指出，《qaqay踩踏在水面上的聲音》以真誠的精神性探索，直接面對文化消逝與記憶流失的課題，以樂舞串聯傳統記憶與當代經驗，在斷裂之中尋找延續的可能。作品以神話、儀式與身體作為創作媒介，從過去面向未來，呈現傷痛之中持續生成的生命力，展現獨特且深具文化厚度的當代藝術美學。

花蓮縣文化局表示，《qaqay踩踏在水面上的聲音》在花蓮太平洋藝術季期間發表，文化局將持續透過藝術節慶、創作扶植及展演平台等機制，支持藝術工作者深耕地方、拓展創作視野，促進文化交流與藝術發展，讓更多具在地特色與國際視野的作品被看見。

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