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9成國小學童不熟？口湖蚶寮萬善祠志工用文化巡禮帶學童認識牽水狀

2026/06/02 13:26

口湖蚶寮萬善祠志工團到文光國小舉辦文化巡禮，透過繪本分享帶領學童更認識國家重要民俗「口湖牽水狀（車藏）」。（記者李文德攝）口湖蚶寮萬善祠志工團到文光國小舉辦文化巡禮，透過繪本分享帶領學童更認識國家重要民俗「口湖牽水狀（車藏）」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗「口湖牽水狀（車藏）」每年農曆6月7、8日舉辦，口湖蚶寮萬善祠志工團深入當地國小導覽，發現有9成以上學童仍不知當地有「國家級文化」，因此連續3年深入國小舉辦文化巡禮，透過繪本分享、親自糊水狀，希望將此文化「慎終追遠、感念先人」精神，流傳下一代。

口湖蚶寮萬善祠志工團到文光國小舉辦文化巡禮，帶領學童親自糊水狀。（記者李文德攝）口湖蚶寮萬善祠志工團到文光國小舉辦文化巡禮，帶領學童親自糊水狀。（記者李文德攝）

口湖牽水狀（車藏）源自大約180年前的一場暴雨中，口湖、四湖數千人性命被奪走，後代辦理牽水狀緬懷罹難者，每年農曆6月7、8日會盛大舉行慶典，是台灣規模最大的水難祭儀。作為舉辦祭典之一的口湖蚶寮萬善祠，15年前組成志工團，帶領民眾認識當地文化，近年來更是深入校園。

志工團代表黃愛莉指出，前年到台興、成龍國小進行牽水狀儀式的課程，發現將近9成的學童不知道當地的牽水狀祭典，因此開始擇定每年2、3國小進行校園巡禮，目前為止已經到約5所鄉內小學進行文化巡禮課程，依舊發現9成以上小朋友對當地文化不熟悉。

口湖蚶寮萬善祠志工團舉辦校園巡禮，希望可以將讓學童了解「牽水狀（車藏）」的文化精神。（記者李文德攝）口湖蚶寮萬善祠志工團舉辦校園巡禮，希望可以將讓學童了解「牽水狀（車藏）」的文化精神。（記者李文德攝）

黃愛莉坦言，當地有「國家級文化」但年輕新一代小朋友不熟悉，凸顯出習俗可能有文化斷層危機，初步分析，由於牽水狀屬於「黑色文化儀式」，或多或少家庭會忌諱，家長不見得會帶小朋友參與，甚至有的居民可能只是對當成普通祭典拜拜而已，漸漸遺忘此習俗「緬懷先人、慎終追遠及敬畏大地」的核心精神，因此舉辦校園巡禮，希望可以將讓學童了解文化精神。

志工團講師楊貽棱指出，此次到文光國小與全校師生進行繪本分享、講述當地牽水狀的傳奇故事，最後再讓小朋友們可以親自糊水狀，藉此更了解雲林在地宗教文化，6月5、6、8日將到口湖國小巡禮。

志工楊婕妤表示，小時候對於此文化僅覺得令人敬畏不敢靠近，不過跟隨著志工團一同參與相關文化培訓，發現此習俗要帶給大家感念先人的精神，因此舉辦巡禮也盼莘莘學子能夠對當地文化更認識地方。

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