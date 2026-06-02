輝達總部他蓋的！黃仁勳指名大師姚仁喜 宜蘭「單面山」到鶯歌「蘆葦牆」7地標盤點

建築師姚仁喜。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕在台灣當代建築地景中，能讓科技巨頭與文化地標同時指名的創作者屈指可數。輝達執行長黃仁勳日前在台灣員工大會上正式揭曉，斥資打造的北士科新總部將由長期合作超過10年的台灣知名建築設計師姚仁喜操刀。建築師姚仁喜曾獲國家文藝獎，其與其領軍的團隊大元聯合建築師事務所作品不僅局限於科技頂尖企業，在台灣各處更是留下了許多融合自然地景、兼具國際視野與美學高度整合的公共指標建築。

蘭陽博物館。（資料照，記者蔡昀容攝）

最為人熟知的經典作品，便是位於宜蘭縣頭城鎮的「蘭陽博物館」。姚仁喜大膽實踐因地制宜的理念，建築外觀直接延伸自北關海岸常見的地質地景「單面山」，三角椎體的石材與玻璃帷幕錯落，彷彿從烏石港的水泥地中自然生長出來的巨石，與周遭濕地生態融為一體，作品形式明晰且精準。而位於三峽與鶯歌交界的指標性新作「新北市美術館」，則大膽打破傳統美術館沉重的封閉感。外牆由3166根垂直的金屬鋁管包覆，模擬河岸蘆葦叢的視覺意象，將大量的自然光與風景引進室內，並規劃出供大眾自由穿梭互動的藝術街坊。

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新北市美術館由知名建築師姚仁喜團隊設計，造型融入大漢溪的蘆葦意象。（資料照，記者翁聿煌攝）

位於嘉義縣太保市的「國立故宮博物院南部院區」，外觀3個行雲流水般的流線型量體交織而成，建築巧構分別象徵中國傳統水墨畫中的「濃墨」、「飛白」與「渲染」技巧，在嘉南平原上構築出流暢的文化地景。而位於台南市官田區國立台南藝術大學內的「漢寶德紀念館」，則是姚仁喜向其恩師致敬之作，建築本體為極簡純粹的清水混凝土立方體，核心概念為「幾何方塊中的方塊」，，動線充滿哲思與戲劇性。

故宮南院。（資料照，記者林宜樟攝）台南藝術大學校園內的漢寶德紀念館。（資料照，南藝大提供）

位於台北士林區的台灣戲曲中心，建築以「戲曲」的翻折、流動為靈感，大表演廳內部大膽採用古代貴族專用的酒紅與朱紅色系，將傳統戲曲的尊榮感與現代劇場的開放性合而為一，戶外大廣場在展演時更可直接轉化為露天劇場。

台灣戲曲中心。（資料照，記者叢昌瑾攝）

此外，利用清水混凝土建立極簡佛堂、呼應聖嚴法師「空中花，水中月」開示的台北北投「法鼓山農禪寺」水月道場以及大片曲面屋頂飄浮、將新竹風與高鐵速度感完美具象化的「台灣高鐵新竹站」，也都是鎔鑄姚仁喜以其所擅長塑造大膽、純淨的空間形式，超越形式去處理人性功能與地點的創作。

法鼓山農禪寺空花水月道場。（資料照，法鼓山提供）高鐵新竹站。（資料照，記者廖雪茹攝）

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