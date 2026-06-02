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吹響台味浪潮 吶幫人樂團6/14台南柳營劉啟祥美術紀念館登場

2026/06/02 13:27

樂團「吶幫人」將參與台南新聲代的演出。（新營文化中心提供）樂團「吶幫人」將參與台南新聲代的演出。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「新聲代2026 New Voice New Gen」第三場活動，邀請新生代跨界樂團「吶幫人」（Suona Gang）6月14日下午4點30分將在台南柳營劉啟祥美術紀念館Live演出，當傳統印象中威震廟會的嗩吶遇上現代曲風，這場台味十足卻又展現極致前衛的衝突音樂美學，將帶領觀眾重新認識傳統樂器的酷炫魅力，免費參加。

新營文化中心指出，2020年成立的「吶幫人」，以「惡趣味」的搞怪幽默，翻轉大眾對嗩吶既有的刻板印象，大膽地將嗩吶結合民俗、流行、爵士與電音等元素，將文化傳承與現代創新之間碰撞而出的各種火花推向當代舞台，去年受加拿大「LunarFest農曆新年藝術節」邀請，樂團不惜耗費重金將台灣寺廟的傳統「哨角」運往海外，僅為在台上呈現關鍵8小節的完美聲響。

新營文化中心說，6月14日下午在柳營劉啟祥美術紀念館的新聲代Live演出，「吶幫人」將結合有趣的「微型工作坊」，由樂團成員親自帶領民眾參與互動，活動全程免費入場，快來現場和「吶幫人」一同共創演出。

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