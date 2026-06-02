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看剪影猜得出來是誰？４棲男神跨界穿戲服 登入傳藝金曲獎漫遊宇宙

2026/06/02 12:56

2026傳藝金曲獎大使公布前夕傳藝中心以大使剪影邀民眾猜猜「我是誰？」（傳藝中心提供）2026傳藝金曲獎大使公布前夕傳藝中心以大使剪影邀民眾猜猜「我是誰？」（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當混血面孔的當代男神遇上古老迷人的傳統藝術，會擦出什麼樣的文化火花？第37屆傳藝金曲獎宣傳大使，正式公布由鳳小岳擔任，視覺形象中其衣角飄逸、手持反光折扇，身著綴有傳統刺繡的深色華服，眼神深邃，完美呼應傳藝金曲獎「傳統與當代交織」的語彙。

本屆傳藝金曲獎即將於2026年6月30日正式公布本屆的入圍名單，頒獎典禮敲定於2026年8月22日在台灣戲曲中心大表演廳舉行。本屆主題「境界_Login漫遊37」，大膽融合了古典淬鍊與當代數位語彙，主辦單位指出，「境界」象徵藝術創作者窮盡一生追尋的理想高度，是終點也是起點；而「Login」則是一則來自傳統藝術的數位邀請函，希望藉由宣傳大使的破格帶領，邀請民眾登入這場浩瀚的藝術宇宙，在傳統與當代交織之間，展開一場沉浸式的文化漫遊，看見傳統藝術在現代社會中所碰撞出的全新可能。

8月22日當天下午5點半，將率先於台灣戲曲中心展現星光熠熠的「傳藝大道」；隨後於晚間7點，將在大表演廳正式舉行頒獎典禮。主辦單位期望透過今年「境界 Login漫遊37」的數位互動概念，不只肯定創作者自我超越的漫遊探索，更邀全台民眾在盛夏一同見證台灣傳統戲曲的最新突破。詳詢國立傳統藝術中心官網。

2026傳藝金曲獎大使由鳳小岳擔綱。（傳藝中心提供）2026傳藝金曲獎大使由鳳小岳擔綱。（傳藝中心提供）

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