布克獎戰袍驚魂續集！賴庭荷隨楊双子赴英領獎 險因「大露背」踩雷

作家楊双子與伴侶「衣櫥醫生」賴庭荷（右）。（擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣作家楊双子憑藉小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年「國際布克獎」，寫下台灣文學歷史新頁。楊双子的伴侶、「衣櫥醫生」創辦人賴庭荷也在社群接連分享與太太遠赴英國領獎的「戰袍驚魂記」，並透露直到典禮前一天才得知服裝要求並非最隆重的「黑領帶（Black Tie）」，而是「雞尾酒會（Cocktail）」，讓她差點因為原本準備的「超級大露背」禮服踩到國際社交禁忌。

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賴庭荷今（2）在臉書發文透露，當得知國際布克獎的服裝要求是「雞尾酒會」時，距離典禮僅剩24小時。她原先以黑領帶規格準備了一件正式感滿滿的霧面綢緞及地晚禮服，雖然這種禮服通常也能當成精緻的雞尾酒禮服穿著，但致命的是，這件禮服是個「大露背」，從側面看上半身幾乎有二分之一全部裸露。

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賴庭荷指出，這剛好踩到國際服裝社交中「雞尾酒禮服不能太露」的可能禁忌，因為雞尾酒會不僅僅是典禮更重視交流，若肌膚露出度未克制而讓對談者感到尷尬，就不是一個好選擇，所以她的改變在於增加一條披肩。

為了在不反悔的時限內做出微調，賴庭荷在拍照區時維持原本造型，因此所有照片都能看見並沒有披上披肩。但在與人交流時，她都會帶著披肩，讓自己的肌膚露出度符合禮節，呈現對他人的尊重，不影響與人說話，「這麼細節的規範，真的是要走到這樣的場合裡才會感受到知識方面的需求。而且這也是『有迫切需要』的場合，才會想到必須鑽研的事情。」

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賴庭荷提到，搜尋資料時發現，在歷史發展來看，正式場合的服裝規定通常是為男性制定的，女性多存在在模糊空間。直到現代，女性的雞尾酒禮服稍微已經有一些明確的規則了，卻還是多少存在可以任人詮釋的灰色地帶。

她也分享自己請ChatGPT協助整理《Vogue》與《Brides》等權威媒體的禮儀定義：雞尾酒會的核心在於精緻優雅且適度正式，而非晚宴等級的隆重禮服，裙長宜在膝蓋附近至腳踝。配件可能包括耳環、項鍊、手鐲或胸針、晚宴包作為日常與非日常的轉換，且正式活動常伴隨鎂光燈，強光下的妝感請以霧面彩妝為主，蕾絲、透膚或過多裝飾容易顯得廉價。

賴庭荷感嘆，雖然有點諷刺，但這個調查研究的心得，卻變成這次穿洋裝只加一條披肩的底氣。但也是經歷過這次國際布克獎頒獎典禮的服裝冒險，讓她更有一層體悟：台灣現在已經有很多對標國際性的活動，不過台灣人普遍對「正式服裝」的穿著禮儀認識有限。金馬獎、金鐘獎、金曲獎，或許是因為明星藝人原本就很國際化，是大家高標準審視的場合，這樣反而比較沒有出錯空間。但在文化藝術方面，如金典獎、金鼎獎、金漫獎、金繪獎，大家就似乎因為很寬容藝術家的穿著，一看照片就會發現每個入圍者之間的落差很大，顯得參差不齊。

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賴庭荷強調，服裝是人們認識自己的第一個直覺印象，誠如譯者金翎說過的，「太過休閒和太過正式，都是失禮」。如果台灣創作者想要踏上國際舞台而不失禮，就必須先從國內舞台開始重視並好好練習。文末，她犀利拋出一個值得反思的問題：「我們的國家級舞台足夠『國際』嗎？這個問題，最後還是回歸到這句話：我們真的『準備好上台』了嗎？」

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