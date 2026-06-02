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台南運河百年風華最深情獻禮 董日福遺作展8月登場

2026/06/02 17:51

董日福遺作特展以藝術凝望運河歲月，預計於8月在大新美術館登場。（張白伶提供）董日福遺作特展以藝術凝望運河歲月，預計於8月在大新美術館登場。（張白伶提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台南運河開通100週年，這條見證府城發展與市民生活記憶的重要水道，即將迎來一場充滿溫度與情感的藝術盛會。由作家張白伶領軍策展，攜手大新美術館推出的「竭盡此生：畫家董日福用繪畫凝望記憶台南運河」特展，預計於8月登場，展出已故府城資深藝術家董日福（1929－2023）約40至50幅珍貴遺作，以畫筆帶領民眾重返運河百年歲月。

台南運河百年特展，董日福畫作重現城市記憶。（張白伶提供）台南運河百年特展，董日福畫作重現城市記憶。（張白伶提供）

台南運河自1926年開通以來，不只是重要航運水道，更深深融入台南人的日常生活與城市記憶。董日福一生鍾情運河風景，長年穿梭於河岸之間，以敏銳的觀察力捕捉晨曦、夕照、船影與沿岸人文風情，留下無數動人的藝術作品。

此次展覽匯集董日福畢生創作精華，涵蓋素描、碳筆、粉彩、水彩及大型油畫等不同媒材。其中不少作品忠實記錄運河昔日風貌與城市變遷軌跡，不僅具有藝術價值，更堪稱研究台南歷史的重要視覺文獻。觀眾透過畫作，不僅能欣賞藝術之美，也能從中感受運河百年來的人文風景與時代印記。

策展人張白伶以深情告別，完成恩師未竟心願。（張白伶提供）策展人張白伶以深情告別，完成恩師未竟心願。（張白伶提供）

策展人張白伶表示，這場展覽其實源自1份未能完成的心願。3年前，董老師病榻前曾提起，想喝1碗熱騰騰的鮮魚湯，未料病情急轉直下，這個簡單願望最終成為遺憾。帶著對恩師如父般的思念，她多年來走訪運河沿岸，尋找董老師昔日寫生足跡，希望透過這場展覽完成心中的告別儀式。

她也回憶一段令人難忘的往事。多年前兒子就讀國小低年級時，董日福應邀前往東光國小示範教學。當時已是資深畫家的他，頂著炎炎夏日騎著機車到校，面對一群小朋友不但沒有距離感，還手舞足蹈、生動活潑地講解什麼是素描與繪畫，並現場完成1幅構圖完整的素描作品，讓孩子們驚呼連連。那幅畫至今仍被珍藏著，而這位親切慈祥的「畫家爺爺」，也一直留存在許多學生的童年記憶中。

展覽特別選在充滿人文藝術氛圍的大新美術館舉辦，空間規劃融合歷史感與詩意氛圍，期盼觀眾走進展場時，能跟隨董日福的畫筆穿越時空，在現實與記憶之間漫遊。這場由民間力量發起的藝術展覽，也將讓運河故事與城市記憶，透過藝術持續流傳下去。

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