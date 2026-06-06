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脆皮燒肉也能在家做 只要掌握這個小撇步

2026/06/06 22:00

（梁瓊白攝）（梁瓊白攝）

〔文／梁瓊白〕廣東燒肉吃的是烤得酥脆的外皮，有酒店將烤好的燒肉切成骰子大小的四方塊，附上蔥油醬或蜂蜜芥末醬當佐料，趁熱上桌能嘗到皮酥脆、肉香嫩的口感，取名脆皮金磚燒肉，這道菜賣得很貴，主要是為了切出最完整的形狀和部位，必須捨棄很多周邊不整齊的部分，但是成本必須估算在內，所以在餐廳吃一盤金磚燒肉，足夠買下兩斤肉自己在家做。

外皮粗厚的燒肉是在豬皮上抹了粗鹽後烤出來的，燒肉的外皮先抹上白醋之後，才敷上鹽，醋是讓外皮酥脆的祕方。

做燒肉用的是五花肉，10公分左右的長條可以橫切兩等分成為四方塊，先煮熟，大約煮20分鐘左右，然後取出趁熱在豬皮上用叉子或竹籤密集地扎洞，再抹上一層白醋，接著敷上一層鹽，餐廳的量大所以用粗鹽，家裡用炒菜的鹽即可。在家做只能用烤箱，只要皮朝上用200度的火力烤40分鐘，等豬皮酥黃焦脆時即可取出，可以模仿餐廳的切法裁成小四方塊，或者就直接切厚片吃也可以。為了品嘗豬皮的酥脆一定要趁熱吃，不然皮涼了就沒那麼脆了；其次豬皮只有面上那一層，更多的是皮下的肉，可以搭配蔥油醬吃，也就是將蔥切碎後沖上熱油，再加點鹽調味做為蘸醬。

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