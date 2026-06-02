為了生存你戴上幾層假面具？現代人社交偽裝遭拆解 「面具之下」赴英國迎熱戰

麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕現代人在職場與日常社交中，為了生存究竟戴上幾層偽裝的面具？每天離不開的手機科技，又如何悄悄重塑了我們的身體感知？文化部於今（2）日舉辦表演藝術團隊赴歐參演行前記者會，宣布今年夏天選送8組台灣優秀作品，續登國際2大藝文盛會法國「外亞維儂藝術節」與英國「愛丁堡藝穗節」。其中多部大膽挑戰常規的當代舞蹈作品，直接聚焦於現代人的生活文明病與社交集體焦慮。

即將於8月7日至31日舉行的英國愛丁堡藝穗節中，麥藍堤亞舞團推出的作品《UNDER MASK》，便是以面具作為聚焦意象，編舞團隊深刻探討人類在當代社會中，為了生存及扮演社會角色所戴上的種種偽裝，以及隱藏在遮蔽之下、被制度壓抑的內在自我。演出將拆解社交偽裝的肉體實錄，帶往國際舞台上展開交流對話。

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文化部長李遠（左1）與麥藍堤亞舞團團員於記者會後現場交流。（文化部提供）

同場赴英演出的種子舞團則帶來作品《那面牆》，將舞蹈轉向視覺化的思考，透過舞者在空間中的躍動，映照出人與人之間微妙的心理距離；艸雨田舞蹈劇場的作品《親密近地》，則從疫情導致的疏離感出發，深刻探索人與自己、他者及群體之間的網絡，發掘當代社會中各種型態的親密感。

除了英國舞台，即將於7月4日至25日登場的法國外亞維儂藝術節中，種子舞團的另一部新作《低著的世界》，則自當代生活中「低頭族」的身體狀態出發，以富含爆發力的動作結構，描繪科技滲透日常後帶來的節奏變化與感知重塑。作品將現代人日常行為極致放大的肢體實錄，今年夏天將登陸歐洲兩大藝文盛會，將台灣表演文化帶往海外交流。

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