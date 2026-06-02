看法網驚烏克蘭戰爭！李遠自曝看球心境 台灣地緣緊張更想被看見

文化部長李遠出席台灣參與「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節」行前聯合記者會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部於今（2）日舉辦台灣表演藝術團隊赴歐參演行前聯合記者會，文化部長李遠在致詞時，分享自己最近觀看法網女單賽事的深刻觀察。他指出，當看到打進8強的選手伊莉娜·施維杜蓮娜（Elina Mykhailivna Svitolina）來自正在經歷俄烏戰爭的烏克蘭時，心中不免思考，當自己的國家正處於戰爭中，選手究竟是以什麼樣的心情遠赴法國參賽？

李遠坦言，這場球賽讓他聯想到台灣目前的國際處境。台灣在國際上開始受到重視，「原因之一也是因為我們同樣處於地緣關係非常緊張的情況。」他指出，台灣除了過去在經貿、科技、半導體與醫療領域受到歐洲關注外，文化交流更代表了台灣的某種精神。不管是電影、文學還是表演藝術，在面臨某種壓力與地緣關係下，台灣更想被世界看見。因此，今年表演團隊赴歐，不僅是藝術心靈的交流，更具有國與國之間互相了解處境的另外一層意義。

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將於7月4日至25日登場的法國「外亞維儂藝術節」，代表台灣前往地的團隊作品包括君舞蹈劇場《痕跡》、莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞‒無限循環》、種子舞團《低著的世界》、闖劇場《春之祭》；將於8月7日至31日舉行的英國「愛丁堡藝穗節」，代表台灣前往參加的團隊作品，秉持台灣季（Taiwan Season）的品牌號召，包括拾陸製作《生日派對》、麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》、種子舞團《那面牆》、艸雨田舞蹈劇場《親密近地》。

文化部表示，今年是台灣與歐洲文化交流別具意義的一年，除共同見證台灣優秀的表演藝術團隊再次踏上兩大舉世聞名的國際舞台，文化部亦同步持續推動2026「歐洲台灣文化年」，將在歐洲10國辦理以「人權倡議」與「藝文推廣」2大主軸的各項展演活動。

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