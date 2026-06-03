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英國人突然對台灣有興趣？楊双子奪國際布克獎後 李遠曝歐洲對台印象浮出水面

2026/06/03 12:15

英國文化協會處長蘇珊（Susan Milner）表示，台灣表演團隊參與世界2大藝術節，象徵表演者以文化大使的角色，向世界展現台灣表演藝術的創意、多元與創新精神。（文化部提供）英國文化協會處長蘇珊（Susan Milner）表示，台灣表演團隊參與世界2大藝術節，象徵表演者以文化大使的角色，向世界展現台灣表演藝術的創意、多元與創新精神。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部於昨（2）日舉辦台灣表演藝術團隊赴歐參演行前聯合記者會，文化部長李遠於記者會上致詞指出，自己這2年去歐洲的切身體會是，除了經貿、科技、半導體與醫療讓台灣印象浮出水面之外，「台灣在歐洲人的心目中，正在從一個模糊的科技島嶼，逐漸轉變為清晰的文化識別。」並透過多樣性的文化讓世界辨認。

法國在台協會學術合作暨文化處長周書安（Josué Serres）指出，今年恰逢「外亞維儂藝術節」60週年，會是一個更好讓全世界認識台灣文化的機會。（文化部提供）法國在台協會學術合作暨文化處長周書安（Josué Serres）指出，今年恰逢「外亞維儂藝術節」60週年，會是一個更好讓全世界認識台灣文化的機會。（文化部提供）

李遠特別舉例，近日台灣作家楊双子在英國得到國際布克獎，在很短的時間內，英國人對於台灣來的作家以及其所撰寫的《臺灣漫遊錄》開始產生濃厚興趣，這證明了台灣的文化印象在歐洲人心目中慢慢浮現。他指出，文化交流漸漸成為國與國之間理解的橋梁，此次選送出征法國外亞維儂藝術節與英國愛丁堡藝穗節共8組台灣優秀作品，亦展現出如同台灣多樣生態般的文化，讓海外觀眾更容易辨認出台灣文化的獨特性與不同之處。

台灣8組表演藝術團隊今夏將登「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節」，文化部長李遠（後排右3）、歐洲駐台代表們及參演團隊於行前記者會合影。（文化部提供）台灣8組表演藝術團隊今夏將登「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節」，文化部長李遠（後排右3）、歐洲駐台代表們及參演團隊於行前記者會合影。（文化部提供）

此次赴歐演出的團隊，將於7月至8月在法國與英國演出。7月4日至25日登場的法國「外亞維儂藝術節」，代表台灣前往地的團隊作品包括君舞蹈劇場《痕跡》、莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞‒無限循環》、種子舞團《低著的世界》、闖劇場《春之祭》；將於8月7日至31日舉行的英國「愛丁堡藝穗節」，代表台灣前往參加的團隊作品，秉持台灣季（Taiwan Season）的品牌號召，包括拾陸製作《生日派對》、麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》、種子舞團《那面牆》、艸雨田舞蹈劇場《親密近地》。

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