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台灣外交受限怎麼辦？李遠登國際媒體 以文化大動作前進10餘國

2026/06/02 19:30

2026歐洲台灣文化年預計前往歐洲10多個國家進行交流。（文化部提供）2026歐洲台灣文化年預計前往歐洲10多個國家進行交流。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣在國際社會的識別度，正在從單純的科技硬體，延伸到更深層的文化韌性。波蘭籍獨立記者、作家安德烈・帕夫盧謝克（Andrzej Pawluszek）於日前專訪文化部長李遠，探討台灣的文化外交、地緣政治處境與歷史記憶。這篇專訪隨後在《以色列時報》（The Times of Israel）、波蘭獨立媒體《Dobitnie.pl》及《Taipei Times》等媒體刊登，以台灣、波蘭與以色列等3國面對地緣政治壓力與民主發展經驗為切入點，呈現台灣近年透過文化實力拓展國際連結的策略。

波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於《The Times of Israel（以色列時報）》。（圖片擷取自《The Times of Israel》）波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於《The Times of Israel（以色列時報）》。（圖片擷取自《The Times of Israel》）

安德烈・帕夫盧謝克在報導中分析，台灣長期面臨威權外部施壓，卻成功將地緣政治壓力轉化為創新能量。李遠在專訪中拋出了一個生動的觀點，科技與半導體是台灣的身體，文化則是台灣的靈魂。他回顧1980年代在國營電影製片廠工作、經歷戒嚴與白色恐怖的時期，當時的電影工作者在重重法規限制中尋找表達空間，必須透過極其隱微的方式在作品中嵌入社會批判。

波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於波蘭媒體《Dobitnie.pl》。（圖片擷取自《Dobitnie.pl》）波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於波蘭媒體《Dobitnie.pl》。（圖片擷取自《Dobitnie.pl》）

李遠強調，在當前的資訊環境中，資訊管理與歷史敘事管理是台灣國家安全的關鍵元素。對於正式外交關係較少的台灣而言，文化正是通往世界的橋梁，不僅能提供硬實力之外的戰略功能，更是向世界說明台灣的民主經驗與自決為何重要的核心關鍵。

此些討論，也與文化部目前推動的「2026歐洲台灣文化年」互為呼應。李遠於今（2）日舉辦的外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節台灣季行前記者會上進一步指出，今年台灣與歐洲的交流達到高峰，歐洲對台灣的認識已逐漸從經貿、科技與半導體，延伸到文學、電影與表演藝術。台灣文化經過長期的自我摸索，正透過文學與表演讓國際辨認出台灣的獨特性。台灣處於地緣關係緊張的情況下，走向國際展現的是一座島嶼在複雜國際局勢與政治環境下，持續尋找自身位置的文化能量。

文化部長於外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節台灣季行前記者會上致詞。（記者董柏廷攝）文化部長於外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節台灣季行前記者會上致詞。（記者董柏廷攝）

文化部表示，這次推動的2026歐洲台灣文化年規劃有人權倡議與藝文推廣2大主軸。活動自3月起由捷克國際人權影展揭開序幕，目前正陸續在英國、德國、西班牙、芬蘭與波蘭等地辦理人權巡迴影展，透過紀錄片與劇情片引領歐洲社會理解台灣從威權走向民主的歷程。此外，文化部6月將與比利時魯汶大學合作辦理台灣文化節、8月與法國國立東方語言與文化學院合辦台灣輸出文學推廣等計畫。緊接著9月將舉辦TAIWAN DAY歐洲巡迴活動，由文化總會邀請何曉玫舞團、共樂軒及雷昇傳藝劇團等，前往奧地利、波蘭與匈牙利進行巡迴演出，透過實體文化對話，讓歐洲社會更加認識台灣豐富多樣的文化內涵。

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