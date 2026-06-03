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半導體只是台灣「身體」？李遠登國際媒體談「靈魂」 3國地緣壓力成切入點

2026/06/03 08:00

文化部長李遠（右）日前接受波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克（Andrzej Pawluszek）。（文化部提供）文化部長李遠（右）日前接受波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克（Andrzej Pawluszek）。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣在國際社會的識別度，正在從單純的科技硬實力，延伸到更深層的文化韌性。波蘭籍獨立記者、作家安德烈・帕夫盧謝克（Andrzej Pawluszek）日前專訪文化部長李遠，探討台灣的文化外交、地緣政治處境與歷史記憶，專訪隨後於《以色列時報》（The Times of Israel）、波蘭獨立媒體《Dobitnie.pl》及《台北時報》（Taipei Times）等媒體刊登，探討社會對台灣國家韌性的關注。

波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於《The Times of Israel（以色列時報）》。（圖片擷取自《The Times of Israel》）波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於《The Times of Israel（以色列時報）》。（圖片擷取自《The Times of Israel》）

報導以台灣、波蘭與以色列面對地緣政治壓力與民主發展經驗為切入點。李遠在專訪中指出，科技與半導體是台灣的身體，文化則是台灣的靈魂。他強調，在當前的資訊環境中，資訊管理與歷史敘事管理是台灣國家安全的關鍵元素。對於正式外交關係較少的台灣而言，文化已成為通往世界的橋梁，不僅能提供硬實力之外的戰略功能，更是向世界說明台灣的民主經驗與自決為何重要的核心關鍵。

台灣當前的文化工作與民主記憶，往往與國家認同密切相關，李遠回顧1980年代在國營電影製片廠工作、經歷戒嚴與白色恐怖的特殊時期。他指出，當時的電影工作者在種種法規限制中尋找表達空間，必須透過極其隱微的方式在作品中嵌入社會批判。

波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於波蘭媒體《Dobitnie.pl》。（圖片擷取自《Dobitnie.pl》）波蘭獨立記者安德烈・帕夫盧謝克專訪文化部長李遠刊登於波蘭媒體《Dobitnie.pl》。（圖片擷取自《Dobitnie.pl》）

安德烈・帕夫盧謝克在報導中分析，台灣長期面臨威權外部施壓，卻能將地緣政治壓力轉化為創新能量。李遠向其說明，當時在體制限制下尋找縫隙的經驗，對照如今的資訊環境，資訊管理與歷史敘事管理同樣是台灣國家安全的關鍵元素。文化已成為國家韌性的重要組成，台灣正處於地緣關係緊張的情況下，透過文學、電影與表演走向國際，展現的是一座島嶼在複雜國際局勢下，持續尋找自身位置的文化能量。

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