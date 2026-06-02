淡江大橋主題攝影競賽邀徵件開跑 分攝影組和創意AI生成組

「光影滬尾．映見淡江」影像競賽邀請全台攝影與影像創作者，以不同視角捕捉淡水最動人的光影瞬間。（將捷金鬱金香酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕你喜歡攝影嗎？你擅長用AI做出創意影像嗎？快來參加「光影滬尾．映見淡江」影像競賽，即日起至7月15日開放徵件，免費參加且不限年齡與國籍，共分為「攝影組」與「創意AI生成組」兩大類別。攝影組以「滬尾藝文休閒園區」與「淡江大橋」建築為創作主題，鼓勵參賽者透過鏡頭記錄河岸景觀、建築線條與歷史人文交織的畫面，呈現淡水獨有的城市美學；創意AI生成組則以AI生成工具創作30至90秒短影音，透過科技與想像力翻玩現實場景，打造充滿未來感與藝術性的視覺作品。攝影組最高可獲得1萬元獎金，另設有銀獎、銅獎、優勝與佳作等多項獎項；創意AI生成組則提供將捷金鬱金香酒店滬尾之星下午茶券、河畔餐廳餐券、禮萊廣場購物金與望高樓飲品券等好禮。

主辦單位將捷文創實業股份有限公司表示，淡江大橋正式通車，淡水迎來融合歷史人文與現代建築的新時代景觀。坐落水岸第一線的滬尾藝文休閒園區，憑藉絕佳地理位置與開闊視野，成為近距離欣賞淡江大橋與河岸夕照的熱門據點。為記錄這座城市在新舊交會之際所展現的獨特風貌，特舉辦此次影像競賽，邀請全台攝影與影像創作者，以不同視角捕捉淡水最動人的光影瞬間。頒獎典禮預計8月於滬尾藝文休閒園區舉行，期望透過這場結合藝術、科技與城市景觀的影像競賽，讓更多人看見淡水在淡江大橋通車後所展現的嶄新魅力。活動內容詳詢「光影滬尾．映見淡江」影像競賽官網。

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