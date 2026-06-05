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死是愛的必要元素？日本大師看破「罪與愛」 情節還偷藏台灣

2026/06/05 21:30

日本小說家吉田修一新作《愛你一萬年》深入剖談罪與愛。（本報製圖）日本小說家吉田修一新作《愛你一萬年》深入剖談罪與愛。（本報製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本小說家吉田修一推出全新中文譯作《愛你一萬年》（日文原名《罪名、一万年愛す》），乍看書名，許多人都會聯想到台灣KTV裡耳熟能詳的經典老歌，但吉田修一日前接受出版社專訪時揭密，這個浪漫的書名其實另有由來。他坦言，這次的靈感其實是取自王家衛導演的經典電影《重慶森林》中，演員金城武在戲裡使用的那句令人印象深刻的台詞密碼：「如果記憶也是一個罐頭的話，我希望這罐頭不會過期；如果一定要加一個日子的話，我希望它是一萬年。」

吉田修一表示，當這個浪漫到情感溢於言表的書名浮現時，他確信一個前所未有的宏大故事即將誕生。他試著在前面加上與之完全相反的日文原書名「罪名」二字，想看看兩者會產生什麼樣的化學反應，沒想到很多關於人類內心矛盾的元素就這樣完美地對上了。

吉田修一新作《愛你一萬年》。（記者董柏廷攝）吉田修一新作《愛你一萬年》。（記者董柏廷攝）

小說中充滿魅力的主角梅田壯吾，對於愛所做的種種瘋狂到近乎純粹的選擇，正呼應他自己非常喜歡的英文片語「Die for you」（為你而死），他總想在小說裡寫下這些帶著溫柔罪意活著的人。

隨著劇情抽絲剝繭，讀者原本以為是一場暴風雨孤島的陳年舊案追查，沒想到小說最後四分之一風格劇烈轉變，不僅扯出四十五年前的多摩新市鎮主婦失蹤案，更帶出二次大戰後日本戰後孤兒的殘酷歷史悲歌，結局甚至出現冷凍求續命的科幻設定。前段幽默鬆動、後段沉重低迴的巨大反差，結局的光輝讓人忍不住一讀再讀。

有趣的是，《愛你一萬年》深入探討罪與愛的作品，在情節中還提到了台灣，儘管情節與轉向肆虐小島的颱風有關，但對於長期深受台灣吸引、並多次感謝台灣讀者的吉田修一而言，這樣的劇情安排無疑讓台灣讀者在閱讀這部推理小說時，多了一份驚喜與無可取代的親切感。

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