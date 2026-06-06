豪門孤島失蹤案只是幌子！１新市鎮懸案 藏著超瘋魔「詭」計

日本故事大師吉田修一推出全新中文譯作《愛你一萬年》以本格推理開展，最後180度反轉。（本報製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本故事大師吉田修一推出全新中文譯作《愛你一萬年》（日文原名《罪名、一万年愛す》），小說前半段幾乎將本格推理的經典元素一字排開，從長崎九十九島的地理封閉感、望族家宴的壓迫感，到颱風將至的天候不安，故事一開場便以曾叱吒商場的創業家梅田壯吾在私人島嶼「野良島」的88歲壽宴為背景。

《愛你一萬年》作者吉田修一。（記者董柏廷攝）

隨著老董隔天在暴風雨中人間蒸發，留下「愛你一萬年放在我的過去」的匪夷所思遺書，私家偵探與前警部隨之展開抽絲剝繭的陳年舊案追查。敘事節奏擺盪於幽默鬆動與本格套路之間，重心似乎停留在45年前的一樁「多摩新市鎮主婦失蹤案」，讓習慣快節奏的讀者誤以為這只是一部傳統的尋寶偵探劇。

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然而，這正是小說家吉田修一精心布置的敘事陷阱，讀者若耐著性子讀到最後四分之一，整體故事將迎來180度的大迴轉，原本古典的孤島懸疑劇突然沉澱下來，轉向直面一段沉重的真實歷史記憶，並帶出超越傳統推理小說框架的驚人情節發展。

《愛你一萬年》書封。（記者董柏廷攝）

此番前段幽默鬆動、後段沉重低迴的巨大反差，不僅成功轉換本格推理的景況，更展現出小說家後期作品中對於人性幽暗面與歷史創傷的深層關懷，《愛你一萬年》是一本不看到最後一刻，絕對猜不到真相的寫作實驗。

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