新市鎮主婦失蹤案真相大白？嫌犯45年後登島求定罪 遺書曝光結局超翻轉

日本小說家吉田修一《愛你一萬年》以古典純愛懸疑推理，交織歷史創傷與驚人的後設科幻情節。（本報製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本小說家吉田修一推出全新中文譯作《愛你一萬年》（日文原名《罪名、一万年愛す》），表面上看似是一部古典的純愛懸疑劇，實則交織著宏大的犯罪、歷史創傷與驚人的後設科幻情節，不少台灣讀者完讀後直呼劇情180度大迴轉，網路上發表感想：根本是腦洞大開的寫作實驗。

故事開場，風格極為輕快，宛如本格推理小說的經典設定，描述曾叱吒商場的創業家梅田壯吾在私人島嶼野良島舉辦88歲壽宴，受邀者包括豪門家族、前警部坂卷與私家偵探。眾人原本想協尋老董宣稱真愛的寶石，豈料一場原本要去台灣的颱風突然轉向襲擊小島，就在風雨交加的隔天，老董竟然從島上人間蒸發，現場只留下暗示過去的匪夷所思遺書。

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《愛你一萬年》書封。（記者董柏廷攝）

隨著劇情抽絲剝繭，讀者原本以為這是一場暴風雨孤島的陳年舊案追查，未料小說最後四分之一風格劇烈轉變，不僅扯出45年前的多摩新市鎮主婦失蹤案，更帶出二次大戰後日本戰後孤兒的殘酷歷史悲歌，結局甚至出現續命的科幻設定，「神祕人物」在故事最後親自登場，將整部作品化為一本探討故事存在意義的後設小說。此番前段幽默鬆動、後段沉重低迴的巨大反差，讓全日本書店店員動容強推，直言結局的光輝讓人忍不住一讀再讀。

擅長敏銳描寫都會人孤獨與疏離感的日本芥川賞作家吉田修一，將一段塵封多年的心痛歷史融入小說情節。他曾於出版社採訪時透露，自己大約40年前剛到東京時，記憶中上野車站的柱子、牆壁與地板，顯然還殘留著戰後的沉重氣息，每當世界紛紛擾擾，他都會想起那些戰後在上野車站內生活的孤兒與孩子們，真實的歷史記憶，成為書中主角梅田壯吾跨越45年命運的伏筆。

儘管小說主題沉重，讓人掩卷長歎，但吉田修一寫作時時不斷想著那些置身其中的人物曾經也有過笑容，希望能把那份生命與愛的光輝傳達給各位讀者。

《愛你一萬年》作者吉田修一。（記者董柏廷攝）

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