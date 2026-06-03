自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

過山香飄茶香！台南KUVA計畫讓西拉雅文化「潮」起來

2026/06/03 14:22

「過山香」（芸香科植物）為族人視為神聖的祭儀植物。（南市原民會提供）「過山香」（芸香科植物）為族人視為神聖的祭儀植物。（南市原民會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市持續推動原住民族文化保存與聚落發展，透過「重建KUVA活絡聚落計畫」，完成傳統茅草屋工法紀錄、聚落導覽培訓、部落風味餐擺盤設計、文化觀光人才培育、聚落故事牆重現及西拉雅古調傳承等工作，讓珍貴文化不只被保存，更能走入民眾生活。

部落風味餐設計，龍眼煎蛋（左上）、蘋婆雞湯（右上）、炸香蕉（左下）。（南市原民會提供）部落風味餐設計，龍眼煎蛋（左上）、蘋婆雞湯（右上）、炸香蕉（左下）。（南市原民會提供）北頭洋文創商品設計。（南市原民會提供）北頭洋文創商品設計。（南市原民會提供）

除了文化保存，市府也協助聚落發展特色商品，像是十字繡文創商品、六重溪竹扇，以及結合西拉雅祭儀文化意涵的過山香茶包等，逐步提升聚落特色與文化能見度。

其中，「過山香」是西拉雅族重要的祭儀植物，族人視其為神聖象徵。祭典時由女祭師手持引領祖靈，也常供奉於祖靈屋內，代表祖靈庇佑與族人精神依歸。如今透過文創商品開發，讓更多民眾有機會認識其背後深厚的文化意涵。

台南市原民會表示，「Kuva」在西拉雅語中意指「公廨」，是聚落祭儀、議事及教育的重要場所，也是族人共同的文化與精神中心。該計畫自2013年推動至今，並於2023年起導入分級分類輔導機制，依據各聚落不同特色規劃發展方向，逐步活化聚落文化能量。

台南市長黃偉哲指出，賴清德總統擔任台南市長期間，率先將西拉雅族列入市定原住民族，為平埔族群正名跨出重要一步。隨著大法官釋憲及相關制度逐步完善，平埔族文化受到更多關注與重視。台南原有原住民族人口約8千多人，加上平埔族約1萬1千多人後，文化保存與傳承更顯重要。

南市原民聚落分布概況。（南市原民會提供）南市原民聚落分布概況。（南市原民會提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中