過山香飄茶香！台南KUVA計畫讓西拉雅文化「潮」起來

「過山香」（芸香科植物）為族人視為神聖的祭儀植物。（南市原民會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市持續推動原住民族文化保存與聚落發展，透過「重建KUVA活絡聚落計畫」，完成傳統茅草屋工法紀錄、聚落導覽培訓、部落風味餐擺盤設計、文化觀光人才培育、聚落故事牆重現及西拉雅古調傳承等工作，讓珍貴文化不只被保存，更能走入民眾生活。

部落風味餐設計，龍眼煎蛋（左上）、蘋婆雞湯（右上）、炸香蕉（左下）。（南市原民會提供）北頭洋文創商品設計。（南市原民會提供）

除了文化保存，市府也協助聚落發展特色商品，像是十字繡文創商品、六重溪竹扇，以及結合西拉雅祭儀文化意涵的過山香茶包等，逐步提升聚落特色與文化能見度。

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其中，「過山香」是西拉雅族重要的祭儀植物，族人視其為神聖象徵。祭典時由女祭師手持引領祖靈，也常供奉於祖靈屋內，代表祖靈庇佑與族人精神依歸。如今透過文創商品開發，讓更多民眾有機會認識其背後深厚的文化意涵。

台南市原民會表示，「Kuva」在西拉雅語中意指「公廨」，是聚落祭儀、議事及教育的重要場所，也是族人共同的文化與精神中心。該計畫自2013年推動至今，並於2023年起導入分級分類輔導機制，依據各聚落不同特色規劃發展方向，逐步活化聚落文化能量。

台南市長黃偉哲指出，賴清德總統擔任台南市長期間，率先將西拉雅族列入市定原住民族，為平埔族群正名跨出重要一步。隨著大法官釋憲及相關制度逐步完善，平埔族文化受到更多關注與重視。台南原有原住民族人口約8千多人，加上平埔族約1萬1千多人後，文化保存與傳承更顯重要。

南市原民聚落分布概況。（南市原民會提供）

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