台南玩什麼？ 鹽水月津故事館化身街屋小怪獸

鹽水月津故事館的老街屋建築近日化身為「街屋小怪獸」，透過外觀裝飾的「眼睛」賦予老建築生命力，也會在夜間發光。（文化局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局推動鹽水「月之美術館」計畫的基地月津故事館，近日化身為「街屋小怪獸」，透過轉動的眼睛賦予老建築生命力，也會在夜間發光，讓老屋「活」起來，邀請遊客走進小屋參觀「日常美術課」及「兔娃娃布料再生計畫」等展出內容，一起來鹽水小鎮玩耍。

遊客到月津故事館參觀，可依展出的「日常美術課」及「兔娃娃布料再生計畫」到鹽水街區走訪體驗。（文化局提供）彩蛋玩遊戲。（文化局提供）

鹽水月之美術館在2023年推出「日常美術課」，以整個鹽水小鎮是座美術館的概念，整合街區巷弄中的常設作品、鹽水地方歷史文化特色，以遊戲、收集、導覽、藝術教育等方式，讓遊客到鹽水遊玩時增加豐富的藝術體驗，內容依難易度分為「蓋蓋日常」、「走走日常」、「畫畫日常」3種玩法，完成任務即可兌換專屬卡牌。藉推出的遊戲機制，讓遊客在非月津港燈節期間，透過參與日常美術課，能更加了解鹽水的自然景觀、歷史背景及文化特色。

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​故事館內另一常設展「兔娃娃布料再生計畫」，展示以二手布料製造的每個獨一無二的兔娃娃，並設置手作體驗區，讓民眾自己創作屬於自己的兔娃娃作品。

故事館外觀除裝飾成小怪獸，文化局說，也規畫導覽活動及手作工作坊，以日常美術課所設計的「走走日常」為基礎安排課程，並結合「蓋蓋日常」路線規畫，邀請地方導覽人員合作，引導觀眾從不同視角認識鹽水。手作工作坊則帶領民眾透過布料再利用與個人創意發揮，創作屬於自己的兔娃娃。民眾可上「月之美術館」官方粉絲專頁查詢。

台南鹽水月津故事館是推廣月之美術館的基地，內有常設展近日化身為「街屋小怪獸」要吸引遊客參觀以設計的遊戲走訪鹽水。（文化局提供）

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