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台漫近期獲選美日漫畫大獎 李遠：迎來新台漫時代

2026/06/03 14:25

漫畫家常勝以作品《閻鐵花》入圍有「漫畫界奧斯卡獎」之稱的美國艾斯納獎「最佳亞洲作品美國版」及「最佳編繪獎」兩項大獎。（文化部提供）漫畫家常勝以作品《閻鐵花》入圍有「漫畫界奧斯卡獎」之稱的美國艾斯納獎「最佳亞洲作品美國版」及「最佳編繪獎」兩項大獎。（文化部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫走向國際，近期不僅有漫畫家常勝入圍美國「漫畫界奧斯卡獎」之稱的艾斯納獎2項，新生代漫畫家依萊（Eli Lin）、ㄇㄐ（MurJi）、JASONZ等3人分別獲得日本角川世界漫畫競賽的金獎、銅獎及努力獎；文化部長李遠直稱，漫畫家努力不懈，且世代接力，讓世界看見台灣的「新台漫時代」。

台灣漫畫家依萊（Eli Lin）以《Cells Within the Body.》，拿下日本角川世界漫畫競賽的無台詞漫畫部門金獎。（株式會社KADOKAWA提供）台灣漫畫家依萊（Eli Lin）以《Cells Within the Body.》，拿下日本角川世界漫畫競賽的無台詞漫畫部門金獎。（株式會社KADOKAWA提供）

文化部表示，艾斯納獎被譽為全球漫畫界指標性獎項，素有「漫畫界奧斯卡獎」之稱，今年我國漫畫家常勝以《閻鐵花》同時入圍該獎「最佳亞洲作品美國版」與「最佳編繪獎」2項，成為首位雙料入圍的台灣漫畫家，不僅展現個人創作實力，也象徵台灣漫畫已逐步獲得國際漫畫產業與專業評審的肯定。

台灣漫畫家ㄇㄐ（MurJi）以《Hitokuji》，獲得日本角川世界漫畫競賽的無台詞漫畫部門銅獎。（株式會社KADOKAWA提供）（記者吳柏軒攝）台灣漫畫家ㄇㄐ（MurJi）以《Hitokuji》，獲得日本角川世界漫畫競賽的無台詞漫畫部門銅獎。（株式會社KADOKAWA提供）（記者吳柏軒攝）

而日本角川世界漫畫競賽今年共118個國家及地區、1959件作品參賽，文化部表示，台灣新生代漫畫家依萊（Eli Lin）以《Cells Within the Body.》獲得無台詞漫畫部門金獎，評審認為該作品是一部完美象徵「無台詞漫畫」所孕育出的優秀才能之作，最令人驚豔的在於其高超的敘事構成能力，讓人深刻感受漫畫最重要的並非台詞，而是「用畫面傳達故事的力量」。而ㄇㄐ（MurJi）以《Hitokuji》獲得銅獎、JASONZ獲努力獎。駐日大使李逸洋亦表示，透過他們的作品將讓更多日本朋友好奇台灣、了解台灣、喜愛台灣。

文化部長期支持台漫發展，李遠指出，近年台漫持續在國際獲得獎項，此次資深漫畫家、又恰巧是首屆「青漫獎」評審團召集人的常勝，在各國競爭對手中突破重圍，進入美國頂尖獎項之列；又有新生代漫畫家在日本大型競賽中嶄露頭角，不僅代表在10年政策支持下，創作者與產業「爭一口氣」的決心，更看見世代接力的人形梯隊逐漸成形，2027年台灣將舉辦第1屆國際漫畫節，「我們絕對有信心迎接一個『新台漫時代』的正式來臨」。

台灣漫畫家JASONZ則以《JOHNNY B. GOOD IS GONNA BE GOOD》獲日本角川世界漫畫競賽的努力獎。（株式會社KADOKAWA提供）台灣漫畫家JASONZ則以《JOHNNY B. GOOD IS GONNA BE GOOD》獲日本角川世界漫畫競賽的努力獎。（株式會社KADOKAWA提供）

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