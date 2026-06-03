「宜蘭最高學府」文化館首展 呈現泰雅耆老織布生命故事

宜蘭南山國小文化館首展，展出91歲耆老林江玉琴織布工藝與生命故事。（圖由南山國小提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉南山國小Pyanan文化館成立後首檔特展「手中的紋路：Labi Takun 織布文物展」，展出南山部落91歲耆老林江玉琴的生命故事與織布工藝，透過織布文物及影像紀錄，呈現泰雅族女性堅韌生命力及部落文化智慧。

南山國小文化館以小型部落博物館概念，作為保存部落文化的重要場域。（圖由南山國小提供）林江玉琴（中，坐輪椅者）參加活動開幕，象徵部落文化傳承無縫接軌。（圖由南山國小提供）

大同鄉南山國小位在海拔1200公尺山區，是全縣地勢最高的學校，被戲稱「宜蘭最高學府」，近幾年推動學校型態原住民族實驗教育，去年用南山部落傳統地名Pyanan（比雅楠），在校內成立Pyanan文化館，以小型部落博物館概念，作為保存部落文化、累積民族教育素材、展示學生學習成果的重要場域。

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校長陳季寧今（3日）指出，南山國小Pyanan文化館首檔特展主角林江玉琴，從國小二、三年級開始學織布，一生與織布相伴，沒有離開過南山部落，她的作品不只是衣物、織帶或生活器具，更承載著泰雅族傳統婦女的技藝，校方採用她的族名Labi Takun，融入活動名稱以示敬意。

本月1日活動開展當天，林江玉琴受邀到場，與南山國小師生齊聚一堂，象徵部落文化傳承無縫接軌。活動會場展出林江玉琴的織布器具及作品、影像紀錄、口述歷史、生活故事，將展至26日。

陳季寧說，此次特展並非單純文物展示，而是南山國小發展在地化課程重要起點，日後將轉化為民族教育課程，成為學生學習傳統文化的教材。

南山國小此次特展日後將轉化為民族教育課程，成為學生學習傳統文化的教材。（圖由南山國小提供）

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