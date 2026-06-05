楊双子開動台中老味道！老派購物路線重回視野 跟著「這份清單」找台灣舌頭

隨著楊双子小說《臺灣漫遊錄》榮獲英國國際布克獎後，間接帶動一波「台味」閱讀熱潮。（本報製圖）

〔記者董柏廷／台北報導〕作家楊双子小說《臺灣漫遊錄》榮獲英國國際布克獎後，在全台引爆現象級閱讀熱潮。一本書的獲得國際大獎，更意外帶動全台讀者對本土歷史、老台中飲食與地方風土的消費興趣。博客來發布新聞稿表示，國際布克獎的消息公布後，搜尋行為反映出強烈的市場外溢效應，獲獎當天作者「楊双子」的站內搜尋量一度高於作品本身，形成獨特的「楊双子現象」。

楊双子作品《開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查》。（博客來提供）楊双子作品《我家住在張日興隔壁》。（博客來提供）楊双子作品《臺灣漫遊錄》。（博客來提供）

同時，這股閱讀效應更直接帶動其餘舊作買氣，如《花開時節（全新修訂版）》迅速攻上全館即時榜第４名，舊作《我家住在張日興隔壁》、《開動了！老台中》也全數維持在暢銷榜前30名內。得獎效應隨後同步外溢到整體華文文學與在地歷史、飲食文化主題書籍，相關類別平均業績成長至少5成。

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馬世芳作品《也好吃》。（博客來提供）温若喬作品《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。（博客來提供）

博客來提到，在這波「台味」閱讀熱潮中，多部描寫台灣地景與飲食的作品重新翻紅，包含《台灣經濟四百年》、《島史未竟》、《大港的女兒》等硬核歷史書打入暢銷榜前一百名；而大眾熟知的洪愛珠《老派少女的購物路線》、馬世芳《也好吃》等飲食散文也重回即時榜。甚至連確認擔任台文版翻譯的温若喬，其作品《日花閃爍》銷售表現也受到帶動，顯示大眾正透過閱讀全面重新尋找台灣的在地味道。

倉本知明作品《福爾摩沙南方奇譚：南臺灣的歷史、神話與邊緣者物語》。（博客來提供）洪愛珠作品《老派少女購物路線》。（博客來提供）

由國際大獎外溢的消費現象，讓原本安靜的文學書頁化身為台灣地方風土的旅遊指引，讓讀者合上書本，也能帶著文字走進生活。無論是依循創作腳步造訪台中舊城區的傳統小吃，還是跟著散文路線踏進菜市場尋覓老派配方，由文學發動的感官探索，邀請大眾走讀寶島各處。

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