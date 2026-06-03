免費看！紙風車、火舞、特技嗨翻暑假 苗栗7場藝文巡演登場

苗栗縣「藝術種苗播撒計畫」將自6月19日起至8月23日間展開，共規劃7場巡演。（圖由縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「藝術種苗播撒計畫」將自6月19日起至8月23日間展開，共規劃7場巡演，形式橫跨兒童劇、火舞、特技及藝術卡車開台秀，內容多元豐富，皆免費入場，縣府邀請鄉親闔家參與，共享暑期藝文盛宴。

7場巡演中，由「紙風車劇團」呈現五齣作品，分別是6月19日苗栗市縣府廣場《巫頂看世界》、7月5日卓蘭高中《巫頂環遊世界》、8月1日竹南運動公園《三國奇遇》、8月16日南庄國中《寶莉回家》、8月23日苑裡國小《蕃薯森林奇遇記》，其中《巫頂看世界》與《三國奇遇》為苗栗首演並準備互動道具讓孩子融入劇情體驗古文明與三國時代的奇幻旅程。

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7場巡演橫跨兒童劇、火舞、特技及藝術卡車開台秀，內容多元豐富，皆免費入場。（圖由縣府提供）

另2場次則於7月18日由即將成真火舞團將在公館國小首演新作《動物消防隊》以火舞結合特技與舞蹈寓教於樂傳遞防火安全與環境保護的重要性，7月19日臺灣特技團則在後龍國小演出《愛麗PU的奇境夢遊》以雜技融合劇場帶領觀眾進入奇幻童話世界。

縣府今（3）日為活動宣傳，副縣長賴香伶表示，藝術種苗播撒計畫多年來深受民眾喜愛，累計觀賞人次已突破6萬人。今年除延續與紙風車劇團合作外，也邀請即將成真火舞團及台灣特技團加入演出陣容，希望透過不同藝術形式，讓更多孩子接觸表演藝術，培養美感與創造力。

縣府文化觀光局表示，今年巡演首度前進南庄鄉與後龍鎮，持續擴大藝文服務範圍，並朝全縣18鄉鎮市全面巡演目標推進。7場演出均免費自由入場，相關資訊可至苗栗縣政府文化觀光局官網或「貓裏藝文」臉書粉絲專頁查詢。

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