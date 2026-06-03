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曾創80萬觀眾紀錄！前威尼斯雙年展總監阿萊馬尼 接掌2027台北雙年展

2026/06/03 15:21

2027台北雙年展策展人塞西莉亞．阿萊馬尼。（高架公園、北美館提供，Liz Ligon攝影）2027台北雙年展策展人塞西莉亞．阿萊馬尼。（高架公園、北美館提供，Liz Ligon攝影）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館（北美館）今（3）日正式宣布，邀請國際知名策展人塞西莉亞．阿萊馬尼（Cecilia Alemani）擔任2027年第15屆台北雙年展策展人。阿萊馬尼曾任威尼斯國際美術雙年展藝術總監，現居紐約，自2011年起擔任紐約高架公園藝術（High Line Art）總監暨首席策展人。這也是她主導的亞洲第一個策展計畫，將領軍台北雙年展這座亞洲重要的當代藝術平台。

自1998年創辦以來，由北美館主辦的台北雙年展已成為亞洲具影響力的當代藝術大展。台北雙年展長年透過跨國策展合作與實驗性展覽形式，積極回應當代社會、政治、生態與科技等重要議題，並促進台灣與國際藝術社群之間的深度交流。

北美館館長駱麗真表示，台北雙年展是全球藝術浪潮與亞洲獨特歷史、文化地景交會的重要平台。北美館相信阿萊馬尼的策展視角將帶來深具感染力的展覽架構，在回應城市獨特文化脈絡的同時，也讓在地觀眾得以與全球當代藝術的重要議題展開深刻對話。

阿萊馬尼20餘年的策展實踐，始終聚焦於大型藝術委託製作、跨領域思考，以及對公共空間與集體想像的重新開拓。她的策展計畫經常穿梭於歷史與當代視角之間，重新思考文化、記憶、身份與想像力的可能性，並致力於重新發掘被歷史忽略的聲音，將目光焦點投注於女性藝術家與非主流的藝術實踐中。在高架公園藝術任內，她長期策劃並委託多位國際藝術家創作大型公共藝術計畫，持續拓展公共藝術作為城市公共對話與社會參與場域的可能性。

回顧其近年在國際重要大展的足跡，阿萊馬尼於2017年受邀擔任威尼斯雙年展義大利國家館的策展人。2018年她出任首屆巴塞爾藝術展都會館：布宜諾斯艾利斯（Art Basel Cities: Buenos Aires）藝術總監，推動跨國界的文化交流。將其策展聲望推向國際頂峰的是2022年第59屆威尼斯雙年展。身為該屆藝術總監，她策劃主題展夢之乳（The Milk of Dreams），以超現實主義畫家和小說家李奧諾拉．卡林頓（Leonora Carrington）在1950年代創作的同名兒童繪本作為展覽命題。

這場展覽集結來自58個國家的213位藝術家，深刻探討了身體變異、人與科技的關係，以及人類與地球之間的緊密連結。夢之乳不僅實踐她一貫關注女性與少數群體的核心理念，更廣受國際藝評界肯定，一舉吸引超過80萬名觀眾參觀，被視為近年來備受矚目的威尼斯雙年展。

對於此次任命，阿萊馬尼表示，能夠被委予重任、策劃下一屆台北雙年展，她深感榮幸。她指出，台北雙年展在形塑當代藝術論述上有著卓越非凡的歷史。在當前全球局勢之下，像台北雙年展這樣的平台更顯得迫切，它們是創意思辨與文化韌性的重要空間，提醒著大眾在關鍵歷史時刻中，藝術具有促進對話與討論的力量。北美館長期以來是連結區域敘事與全球視野之間的重要橋樑，她非常期待能與當地的藝術社群合作，共同打造一場能跨越國界、引發深刻共鳴的展覽。

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