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桃園囡仔畫進日本！成田締盟10週年紀念畫展徵件到6月30日

2026/06/03 18:42

成田傳統藝能祭花崎町山車。（桃園市秘書處提供）成田傳統藝能祭花崎町山車。（桃園市秘書處提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市與日本千葉縣成田市今年迎來締結友好城市10週年！為慶祝兩市深厚情誼，市府秘書處攜手教育局，將於今年10月下旬盛大舉辦「桃園．成田締盟10週年紀念畫展」。即日起至6月30日止，針對桃園區國小高年級學生啟動徵件，入選的優秀繪畫及書法作品，將獲得跨海同步於日本成田市內展出的難得機會。

秘書處長曾俊豪說明，此次紀念畫展徵件主題分為「繪畫」及「書法」兩大類別，繪畫類以「我心目中的成田市」為創作命題，書法類則要呈現「雙方城市深厚情誼的字句」。考量雙方市內小學的數量與規模，經與成田市密切協調後，徵件對象鎖定為桃園區各國小114學年度的4、5年級學生。徵件自即日起至6月30日止（實際截止日依各校規定為準），詳細報名資訊可至桃園國民小學官網及桃園區各校官網查詢。

成田傳統藝能祭花崎町山車、日本友好城市成田市吉祥物鰻成君。（桃園市秘書處提供）成田傳統藝能祭花崎町山車、日本友好城市成田市吉祥物鰻成君。（桃園市秘書處提供）

「期望城市外交能從小向下扎根！」曾俊豪提到，桃園市與成田市於2016年9月16日締結為友好城市，今年適逢別具意義的10週年，為深化市民對友好城市的認識，與教育局及成田市三方合作舉辦紀念畫展，期盼透過藝術交流，從小建立起孩子們對締盟城市的國際視野與認識。

除了成田市，今年桃園與日本千葉縣、香川縣，以及韓國慶尚北道龜尾市，都邁入締盟10週年的重要里程碑，市府將透過一系列豐富活動紀念彼此情誼。例如6月將邀請千葉縣壽司師傅至桃園市內高中進行太捲壽司教學；7月邀請香川縣青少年愛樂管弦樂團（KJO）與武陵高中音樂班於「締盟10週年紀念音樂會」共譜爵士樂；8月將透過特展，完整呈現桃園與龜尾的豐碩交流成果，歡迎市民朋友共襄盛舉，見證桃園城市外交的亮眼歷程。

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