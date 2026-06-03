手速大比拚！5名不滿23歲年輕人玩真的 展現新世代節奏精神

陳咸任（左起）、葉立偉、劉昕樺、藝術總監朱宗慶、羅曼嘉、蘇威銓合照。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由朱宗慶打擊樂團主辦的2026擊樂新秀音樂會《5IVE：RE/BEAT》，將於6月12日在台北誠品表演廳敲響「為伍的節拍」。此次演出由朱宗慶打擊樂團2的羅曼嘉、葉立偉、陳咸任、劉昕樺、蘇威銓等5位平均年齡不到23歲的擊樂新秀獨挑大樑，首度挑戰售票專場演出。5位現正就讀於國立台北藝術大學音樂系及管絃與擊樂研究所的團員，將帶來8首編制多元的打擊樂重奏曲目，展現屬於年輕世代重啟節奏的精神。

擊樂新秀蘇威銓。（朱宗慶打擊樂團提供）擊樂新秀羅曼嘉。（朱宗慶打擊樂團提供）

藝術總監朱宗慶表示，自1986年創團初始他就相當重視傳承，認為要不斷給年輕人舞台才能成長。朱宗慶打擊樂團2主要負責兒童音樂會與巡迴推廣演出，每年有數十場登台機會，此種專場音樂會能讓團員在準備到登台的過程中面對自己的音樂，更加快速地成長。今年甫上任朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監的高瀚諺指出，自己在此次演出中扮演引導與陪伴的角色，曲目全由演出者決定，排練時團員對曲目《隱晦》展現出相當冷調性的處理方式，與傳統熱情奔放的擊樂風格大不相同，開啟了他對此曲不同的想像。

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擊樂新秀陳咸任。（朱宗慶打擊樂團提供）

5位新秀採取共識決安排了8首從二重奏到五重奏的作品，演出曲目包含古典樂改編的《骷髏之舞》、馬林巴木琴協奏曲《追影者》，以及鼓類二重奏《雙重凝視》與搭配電子音樂的《繭居族》。此外，曲目安排亦觸發與國際作曲家的互動交流，包括取得美國作曲家史考特2025年發表的四重奏作品《方位》演出版權，2團團員更將挑戰作曲家湯摩．亞里尚未正式出版的《印巴圖塔的旅程》五重奏版本。朱團表示，起初依據演出錄影以聽寫總譜方式排練，隨後順利與作曲家取得聯繫並獲其親自提供樂譜演出。詳詢OPENTIX網站。

擊樂新秀劉昕樺。（朱宗慶打擊樂團提供）擊樂新秀葉立偉。（朱宗慶打擊樂團提供）

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